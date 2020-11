Amsterdamse scholen worstelen met wapens, drugshandel en criminele ronselaars

Politieonderzoek bij het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West op 2 november, nadat een 14-jarige jongen was neergestoken. Het slachtoffer werd gewond opgenomen in het ziekenhuis. Beeld ANP

Eind vorige maand bedreigde een leerling van het IJburg College een groep scholieren met een mes. Nog geen week later werd een leerling van het Calvijn College neergestoken, door iemand van buiten de school. Het zijn twee schokkende incidenten in korte tijd, maar tegelijkertijd ook escalaties van een zorgwekkende trend. Scholen treffen regelmatig wapens aan in tassen en kleding van leerlingen, schrijven burgemeester Femke Halsema en de wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs) en Simone Kukenheim (Beroepsonderwijs) woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

Messen op tafel

“Ik was laatst om acht uur ’s ochtends op bezoek bij een school en zag allemaal messen op tafel liggen: de opbrengst van de dag ervoor,” aldus Moorman. Uit alle stadsdelen komen meldingen van scholen binnen over drugshandel, wapenincidenten, ronselen voor criminele groepen, seksueel overschrijdend gedrag en fysieke agressie en bedreiging.

Of het meer meldingen zijn dan in voorgaande jaren, is bij gebrek aan cijfers onduidelijk, maar burgemeester Femke Halsema spreekt van een onrustbarend aantal incidenten. “Ons bereiken steeds vaker berichten dat scholieren met messen rondlopen omdat ze kwaad in de zin hebben. Andere scholieren bewapenen zich juist omdat ze bang zijn. Zo zijn we in een neerwaartse spiraal beland.”

Jeugdcoaches

Het gemeentebestuur trekt 2 miljoen euro uit voor een aanpak die de veiligheid op scholen moet vergroten. Die bestaat grofweg uit twee delen: hulp voor de scholen en hulp voor de leraren. Scholen krijgen vaker jeugdcoaches of jongerenwerkers over de vloer, maar ook specialisten die zich bezighouden met de Top 400-aanpak van jonge veelplegers. Zij helpen leraren bij het herkennen van gedragsproblemen en welke scholieren aan een criminele carrière zijn begonnen. Leraren weten vaak niet waar ze naartoe kunnen met vermoedens over scholieren die afglijden. Het kan ook zijn dat ze twijfelen of ze daar wel melding van moeten maken –ze willen tenslotte geen verlengstuk zijn van de politie, en scholen willen zeker niet te boek staan als probleemgebied. De coaches kunnen verder helpen bij bijvoorbeeld kluisjescontroles: hoe pak je die aan en bij wie?

Daarnaast zullen docenten zelf ook trainingen volgen, waarbij ze leren om te gaan met de straatcultuur die in Amsterdam veel scholen binnendringt. Hoe spreek je jongeren aan op hun gedrag en wat doe je bij wapenbezit? “Een leraar aardrijkskunde heeft dat niet geleerd op de opleiding, maar moet daar wel mee dealen,” aldus Moorman. Ze noemt het praktijkvoorbeeld van een docent die een wapen aantreft bij een leerling, niet weet wat hij daarmee aanmoet en uiteindelijk adviseert om het tijdens schooltijd te verstoppen in de bosjes.

Signalen herkennen

De hulp aan scholen beperkt zich niet tot mogelijk wapenbezit en crimineel gedrag. Ook seksuele intimidatie en mogelijke radicalisering vallen hieronder. Een groot aantal leerplichtambtenaren is inmiddels getraind om signalen van radicalisering te herkennen.

Volgens Halsema is het belangrijk dat scholen deel gaan uitmaken van het stedelijk netwerk dat al is opgetuigd om problemen met jongeren aan te pakken. Vaak houdt deze aanpak op bij de poorten van de scholen. Alles wat binnen gebeurt, komt terecht op het bordje van de leraren. Het idee is dat zij voortaan vaker kunnen aankloppen bij specialisten en jongerenwerkers. Halsema: “Scholen hebben ons om hulp gevraagd en die gaan we bieden.”