Amsterdamse scholen willen wijk inzetten als oplossing voor lerarentekort

Opvang van kinderen wegens tijdelijke sluiting van een aantal scholen. Directeur Hans Krikke voor de groep kinderen in Ru Paré in Nieuw-West. Beeld Marc Driessen

Leraren, schoolleiders en bestuurders kwamen de plannen maandag toelichten tijdens een gesprek bij Onderwijsminister Arie Slob in Den Haag. Schoolbestuurder Joke Middelbeek stelt dat de leraren zich voortaan bezig moeten gaan houden met de kern: taal, lezen, reken, schrijven en wereldoriëntatie. “Alle andere dingen worden niet gevraagd voor de eindtoets. Dus zorg nou dat de basis heel goed is. Daar ben je leerkracht voor.” Maar, zegt Middelbeek, je kan de kinderen daar niet de hele dag mee bezig laten zijn.

Geen vaste juf of meester

Daarom wil zij de ‘community’ inzetten, de wijk. “Duizend leerlingen hebben de afgelopen week elke dag ergens anders ‘les gekregen’. Daardoor is er een heel rijke leeromgeving ontstaan – zonder de leerkracht. Een groep is een dag journalist geweest, een welzijnsorganisatie heeft dans en yoga gegeven, een organisatie bracht techniekonderwijs onder de aandacht door te leren programmeren, een andere club gaf een schildercursus. “De kinderen hebben zo ontzettend veel geleerd.”

Onder het mom ‘it takes a village to raise a child’ wil Middelbeek, bestuurder bij Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, de organisaties om de school heen in de toekomst structureel bij het onderwijs betrekken. “Wij kenden deze partijen ook niet, maar ze kwamen deze week automatisch om ons heen staan.”

Dat betekent ook dat leerlingen afscheid moeten nemen van een vaste juf of meester die van ’s ochtends vroeg tot ’s middags voor de klas staat. “Een kerndocent is jouw juf of meester en andere mensen helpen je gaandeweg de week om bijvoorbeeld vanuit techniek naar een onderwerp te kijken of vanuit fotografie. Dat is een heel andere manier van leren dan wat alleen de juf je kan bieden.”

Lerarenteams zijn weer echte teams geworden

Om dat systeem – waarbij leraren de kernvakken geven en de rest van de onderwijstijd wordt gevuld door de wijk – te laten werken heeft de school wel nieuwe functies nodig. Roostermakers en planners. Middelbeek: “Je kunt niet verwachten dat de school alle partijen die daarbij betrokken worden, ook nog even in kan plannen. Dat is niet onze taak.”

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zag maandag op zijn ministerie precies dezelfde gezichten als hij vorige week maandag trof tijdens zijn bezoek aan één van de zestien betrokken scholen om hun problemen aan te horen. Slob reageerde met instemming op de plannen van Middelbeek en haar team. “Een leerkracht hoeft niet alles te doen,” beaamde hij. “En het hoeft ook niet allemaal in een klaslokaal. Die ruimte biedt de wet nu al.”

Volgens hem is er ‘in noodsituaties’ ook de ruimte om ‘andere professionals aan te trekken’. “Ik vind het heel mooi dat in Amsterdam met andere ogen is gekeken naar wat men doet en of dat allemaal wel moet.” De minister merkte dat de brainstormweek bij leraren ‘voor veel energie heeft gezorgd’. Ook is het volgens Middelbeek voor de docenten ‘heel heilzaam’ geweest. “De lerarenteams zijn weer echt teams geworden. Iedereen was aan het rennen, maar niet naast elkaar. Nu helpen ze elkaar weer.”

WOK-dag

Middelbeek nam een heel boekwerk mee waarin de plannen die tijdens de Week van de Onderwijskwaliteit (WOK), zoals de stichting de lesvrije week had omgedoopt, uiteengezet zijn. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat de scholenkoepel ‘het momentum’ wil gebruiken om meer aandacht te vragen voor het lerarentekort in Nieuw-West ‘eventueel door een pr-bureau’. “Er zijn ouders die zeggen: we zien dat de leraren in deze week zó zijn opgebloeid. Zij willen ons helpen om de school elke maand een WOK-dag te gunnen,” stelt Middelbeek. “Ouders willen dan maandelijks één dag de school overnemen.”

Over ouders voor de klas zetten zei Slob vorige maand in een interview met Het Parool ‘no way’. “Dat is helemaal nooit de insteek of de bedoeling geweest en daar heb ik nooit ruimte voor geboden.” Volgens Middelbeek reageerde Slob dit keer wél positief.