Amsterdamse scholen wachten niet op smartphoneverbod: ‘Eerste en tweede klas mogen ook niet in de pauze op telefoon’

Telefoons, tablets en smartwatches zijn vanaf 1 januari niet meer toegestaan in de les. Sommige middelbare scholen zijn nog zoekende om het verbod te handhaven, andere starten er deze week al mee, aan het begin van het nieuwe schooljaar. ‘Wij kunnen dat zelf wel regelen.’

Er is geen school waar het tijdens de les toegestaan is om te snapchatten, tiktokken, whatsappen of instagrammen. Telefoons moeten veelal in de tas, op de hoek van de tafel met het scherm naar beneden of in de kluis, blijkt uit een rondgang op Amsterdamse scholen. Zichtbare telefoons worden ingenomen door docenten.

Wat vooral opvalt, is dat er geen eenduidige richtlijn is ontwikkeld sinds de smartphone zo’n vijftien jaar geleden het dagelijks leven binnendrong. Maar regelgeving van bovenaf hoeft van de Amsterdamse schoolleiders ook weer niet.

“Wij kunnen dat zelf wel regelen,” zegt Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum. “We gaan niet wachten tot de minister iets doet,” aldus Tom van Veen van het Amsterdams Lyceum. En ook op het Pieter Nieuwland College willen ze niet wachten op wettelijke maatregelen. “Mobieltjes gingen tijdens de les al in de telefoonzak bij het bord,” zegt schoolleider Koen Bakker.

Toch worden telefoons verboden in de les, heeft onderwijsminister Dijkgraaf besloten. Officieel gaat de regel in op 1 januari 2024. Vanaf dan mogen leerlingen op middelbare scholen geen mobieltje meer bij zich hebben in de klas als daar geen noodzaak voor is.

Concerthoes

“Dat hebben wij al zeker tien jaar,” zegt rector Van Veen van het Amsterdams Lyceum. Al gaat er bij hen op school vanaf dit jaar toch wat veranderen op telefoongebied: “We hebben een stapje extra gezet. We gaan beginnen om alle leerlingen van de eerste en tweede klas de hele dag telefoonvrij te houden. Zij mogen ook niet tussen de lessen of in de pauze op hun telefoon. Op termijn kijken we of we dat willen uitbreiden.”

Op het Amsterdams Lyceum krijgt elk kind een Yondr, een speciaal hoesje dat ook steeds vaker opduikt bij concerten. Bezoekers – of in dit geval scholieren – moeten dan hun telefoon in het Yondr-hoesje stoppen, dat wordt vergrendeld bij binnenkomst. Bij het verlaten van de school kunnen ze het hoesje weer openen met een ontgrendelaar, die de school beschikbaar stelt.

Dat telefoons een lastig item zijn, benadrukt ook Kim Wannet, directeur van het Ivko. “We zijn op school nog aan het verkennen hoe we vanaf 1 januari de wet gaan handhaven. Enerzijds wil je kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk ook: als wij ze niet leren dat het fijn is om momenten met diepe concentratie te hebben zónder telefoon, en ze laten ervaren wat het met jezelf en met contact met anderen doet, wie leert het ze dan?”

Sancties

Op het Spinoza Lyceum gaan telefoons niet ‘gewoon’ in de tas. “Dan kunnen ze er veel te gemakkelijk bij,” zegt rector Beekman. “Wij hebben een speciale telefoonzak waar leerlingen hun telefoons bij binnenkomst in de klas in kunnen doen. Dat is hoe we het al een tijd doen en we gaan binnenkort opnieuw in gesprek met leerlingen, ouders en het team om samen te kijken wat nu de beste manier is om ermee om te gaan. Het plan is om voor de kerstvakantie een nieuw of aangepast beleid te hebben.”

Het telefoonverbod is nog geen wettelijk verbod. Het ministerie van Onderwijs heeft het telefoonverbod met middelbare scholen afgesproken. Scholen die toch mobieltjes toestaan, krijgen geen sanctie. Wel kan het zo zijn dat, als scholen zich er niet aan houden, er later een totaalverbod volgt, zoals in Frankrijk. Daar geldt sinds 2018 al een wettelijk verbod op smartphones op scholen.

