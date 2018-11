Amsterdamse scholen waarschuwen voor piramidespel

Het zou gaan om een tikkie, of ander betaallinkje, dat via Whatsapp of andere chatdiensten wordt verspreid. Jongeren wordt gevraagd een bedrag van ongeveer twintig euro over te maken met de belofte er veel geld voor terug te krijgen, als iedereen eenmaal geld heeft ingelegd.



Een klassiek piramidespel, zegt Jan van Muilekom, rector van het Vossius Gymnasium, die werd verzocht door de vereniging van schoolbesturen Osvo, ouders en leerlingen te waarschuwen. "Het is verontrustend omdat het zo makkelijk is tegenwoordig om geld over te maken. Een klikje en je bent je geld kwijt."



Er zijn nog geen concrete gevallen van de oplichting bekend op zijn school.



Oplichting

De Osvo werd getipt door ouders dat het speelt. "Het zijn allemaal jongeren die in de puberteit zitten en beïnvloedbaar zijn. Daarom willen we scholen en jongeren waarschuwen," zegt Nadia Kappelhof van Osvo. Er is geen contact geweest met de politie omdat het nog niet om bekende gevallen op scholen gaat.



De Fraude Helpdesk meldt maandag dat de afgelopen maanden honderden meldingen van Whatsapp-fraude zijn binnengekomen, een vorm van oplichting waar het piramidespel ook onder lijkt te vallen. Over 2018 kwamen ruim 430 meldingen binnen. De gemiddelde schade ligt rond de 2.000 euro.



Profielfoto

Criminelen gebruiken een profielfoto van een bekende en vragen om geld, legt fraudehelpdesk.nl uit op de website. Er wordt meteen uitgelegd waarom er een ander nummer wordt gebruikt - misschien is de telefoon in de wc gevallen.



Vervolgens wordt er gevraagd om geld over te maken, omdat internetbankieren niet werkt. De helpdesk waarschuwt nooit in te gaan op verzoeken zonder persoonlijk of telefonisch contact.