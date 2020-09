Amsterdamse scholen: ‘Vang verkouden kind liever thuis op’

Beeld Getty Images

Het is een lastig parket, zegt Bert Mellink, adjunct-directeur van de Westerparkschool. “De overheid heeft bepaald dat kinderen met een neusverkoudheid of kriebelhoest niet meer thuis hoeven te blijven, maar wij willen onze leerkrachten gezond houden en uitval beperken.”

De school roept ouders daarom in een brief op hun kinderen met verkoudheidsklachten indien mogelijk tóch thuis op te vangen. Mellink: “Het is een vriendelijk verzoek aan de ouders, we gaan niet in tegen de richtlijnen van het RIVM. Voor kinderen die thuisblijven hebben we een snottebellenprotocol zodat ze thuis kunnen doorwerken.”

Dilemma

Het is een dilemma dat bij veel Amsterdamse schoolbesturen speelt: meer verkouden kinderen in de klas betekent een groter risico op besmette leraren. Een leerling met een kriebelhoest mag sinds deze week gewoon weer in de klas zitten, een docent met dezelfde klacht moet zich laten testen en is zo al gauw een paar dagen uit de running. Door het lerarentekort is het moeilijk – zo niet onmogelijk – vervanging te vinden, waardoor klassen verdeeld moeten worden of in het ergste geval naar huis gestuurd.

Sommige basisscholen doen daarom een moreel appèl op ouders. “Het is niet aan ons om af te wijken van het RIVM-advies,” zegt Herbert de Bruijne, bestuurder bij Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, verantwoordelijk voor 22 Amsterdamse basisscholen. “Maar schooldirecteuren gaan toch met ouders in gesprek: wees je ervan bewust wat er gebeurt als je een kind met klachten naar school stuurt.”

Discussie voorkomen

De Bruijne: “Wat we in elk geval moeten voorkomen is dat er aan de voordeur een discussie ontstaat of een kind wel of niet naar binnen mag. Uiteindelijk moeten ouders zichzelf de vraag stellen: hoe ziek is mijn kind, en is het verstandig om hem naar school te sturen? Het maakt ook uit hoeveel mensen in het gezin ziek zijn. We vertrouwen hierbij op het inschattingsvermogen en gezond verstand van ouders.”

Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders, snapt het dilemma van scholen. “Maar als scholen een moreel appèl doen op ouders vind ik dat best ver gaan. Het thuisonderwijs is in veel gevallen nog niet goed op orde; waardoor de achterstand bij kinderen oploopt. Daarnaast zitten ouders ook met hun werk.”

“Het lijkt ons goed dat ouders van een kind met serieuze klachten eerst overleggen met de schoolleider, of het verstandig is om hun kind naar school te sturen,” zegt Dorien Nelisse van scholenkoepel ASKO, waar 33 Amsterdamse basisscholen onder vallen. “Dat gaan we vanavond naar de ouders communiceren. Elk geval is verschillend, maar het lijkt me in ieder geval niet verstandig om kinderen met serieuzere klachten zomaar naar school te sturen.”