Amsterdamse scholen staan stil bij vermoorde Franse leraar Paty

Franse docenten uit Bordeaux herdenken hun vermoorde collega Samuel Paty. Beeld AFP

Bij het Barleaus Gymnasium hing de vlag maandag halfstok, om 11.00 uur was iedereen een minuut stil. “Een gepast eerbetoon aan een Franse collega, die gewoon zijn werk deed,” zegt schooldirecteur Alwin Hietbrink. De brute moord op Paty, die werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in zijn les, had ook bij het lerarenkorps van het Barleaus indruk gemaakt. “Ik heb niet van docenten gehoord dat ze angstig zijn geworden, maar mensen zijn wel geschrokken.”

Voor Hietbrink was er dan ook geen discussie of er gehoor gegeven zou worden aan de oproep van onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. Die vroegen onderwijsinstellingen om maandag stil te staan bij de moord op Paty. ‘Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen,’ schreven de bewindslieden.

Op het Comenius Lyceum in Nieuw-West werd een afbeelding van Paty op alle digitale borden in de school getoond, en kregen alle leerlingen een tekst toegestuurd die ook op de website van de school staat.

Vrijheid van meningsuiting

Een fragment: ‘Samuel Paty wilde in zijn les het thema censuur en de vrijheid van meningsuiting bespreken. En toonde daarin de cartoon van Charlie Hebdo. Dat deed hij niet om de profeet te beledigen maar om het gesprek in zijn les te starten over het thema vrijheid van meningsuiting. Maar of het nu gepast was om de cartoon als voorbeeld in de les te tonen of niet, het mag nooit leiden tot intimidatie, geweld, laat staan zoiets afschuwelijks als moord.’

Op het Montessori Lyceum Oostpoort was er maandag geen gezamenlijk moment om stil te staan bij Paty, maar docenten is wel gevraagd om deze week in de les stil te staan bij de aanslag. Hetzelfde gebeurde op het Lely Lyceum. “Belangrijker dan de symboliek van een vlag of een minuut stilte is dat we het gesprek aangaan,” zegt schooldirecteur Sander Jacobs van het Montessori Lyceum Oostpoort.

Delicaat

“Het is een spannend, delicaat onderwerp, dus als leraren zich daar onzeker over voelen kunnen ze altijd aankloppen voor hulp. Maar het is belangrijk dat hier in alle klassen, en niet alleen tijdens lessen maatschappijleer, over gepraat wordt.”

Tot spanningen bij leraren of leerlingen heeft de moord op Paty niet geleid, zegt Jacobs. “Het is sowieso een rare tijd, met corona en de mondkapjes die bij ons op school verplicht gedragen worden. Daar gaat de meeste energie in zitten.”

Het belang van vrijheid van meningsuiting was maandag het thema op het Spinoza Lyceum in Zuid, waar de vlag ook halfstok hing. Docenten, ouders en leerlingen ontvingen een e-mail waarin schooldirecteur Jan Paul Beekman aankondigde dat er over de dood van Paty gesproken zou worden. “Het is een ingewikkeld onderwerp, dat gaat over zowel de vrijheid van meningsuiting als over rekening houden met elkaars gevoelens en proberen elkaar niet te kwetsen.”