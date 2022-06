Amsterdamse scholen passen overgangseisen 3-havo aan vanwege leerachterstanden

De VO-raad krijgt uit het hele land signalen van havisten die kampen met motivatieproblemen, zich slecht kunnen focussen en maar moeilijk aan leren toe komen. Beeld Evert Elzinga / ANP

Een relatief groot deel van de Amsterdamse havo 3-leerlingen gaat dit jaar waarschijnlijk niet over als scholen vasthouden aan de reguliere overgangseisen. Veel Amsterdamse scholen overwegen daar dan ook ruimhartiger mee om te gaan, blijkt uit een rondgang van deze krant.

De gevolgen van ruim twee jaar coronaonderwijs zijn bij alle scholieren goed zichtbaar, maar vooral bij havo 3-leerlingen – 14 à 15 jaar en vol in de puberteit. Ze hebben drie leerjaren last gehad van lockdowns en onderwijs op afstand, met leerachterstanden tot gevolg. Daardoor hebben ze zich leervaardigheden als begrijpend lezen en samenvatten niet goed eigen kunnen maken.

De VO-raad krijgt uit het hele land signalen van havisten die kampen met motivatieproblemen, slecht kunnen focussen en moeilijk aan leren toekomen. Amsterdamse scholen voelen zich daarom genoodzaakt in te grijpen en de overgangseisen te versoepelen. “Anders worden scholieren die slachtoffer zijn van corona afgestraft,” aldus een woordvoerder.

Bespreekzone

Of en hoe de overgangseisen versoepeld worden, verschilt per school: onderwijsinstellingen mogen zelf de overgangsnormen in hun schoolplan vaststellen. Op het Hervormd Lyceum Zuid is de zogenaamde bespreekzone verruimd: álle leerlingen die niet moeiteloos naar het vierde leerjaar overgaan, worden nu besproken. “We kijken naar de leerling én naar het hele beeld,” zegt rector Wilfred Vlakveld. “Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat als twee kinderen precies hetzelfde rapport hebben, de een wel overgaat en de ander niet.” Zo kan een leerling met meer onvoldoendes dan eigenlijk toegestaan na bespreking dus alsnog worden bevorderd naar de volgende klas.

“We moeten buiten de kaders van het ‘normale’ schooljaar gaan denken,” zegt Jan Paul Beekman, rector van het Spinoza Lyceum. Hij heeft verschillende overgangsscenario’s klaarliggen: “Leerlingen kunnen blijven zitten, we kunnen ze kansrijk adviseren of we laten ze met een paar vakken opnieuw starten in 3 havo en met de andere vakken wel op havo 4-niveau. We kijken per kind en moeten nu meer maatwerk leveren dan ooit.”

Zaterdagschool

Veel scholen zijn het er in elk geval over eens dat het te makkelijk en oneerlijk is om alle scholieren die niet voldoen aan de gebruikelijke overgangseisen te laten zitten. “Dat kan demotiverend werken,” zegt Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. “We kijken naar hoe kansrijk een kind is. Als we denken dat het volgend jaar nog kan groeien, gaat het alsnog over. We willen niet dat een kind zich de komende jaren kapot gaat vervelen.”

Intussen zetten scholen alle zeilen bij om de havisten – en alle andere leerlingen – bij te spijkeren. Op het Metis Montessori Lyceum worden alle havo 3-klassen vanaf dit jaar tot de bovenbouw gerekend – één jaar eerder dan gebruikelijk – waardoor docenten met hen ‘meegaan’ tot het examenjaar. Dat zorgt voor meer stabiliteit, aldus directeur Huseyin Asma.

Het Hervormd Lyceum Zuid introduceerde zelfs een zaterdagschool, waar leerlingen in vier zaterdagen hun cijfers van twee vakken kunnen opkrikken, en er is elke dag een naschoolse huiswerkklas. De extra mankracht wordt betaald vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), vanwaaruit 5,8 miljard euro beschikbaar is gesteld om de corona-achterstanden aan te pakken.