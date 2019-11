Amsterdamse scholen overwegen vierdaagse schoolweek vanwege lerarentekort

De sluiting van zestien basisscholen in Nieuw-West is geen incident. Amsterdamse scholen overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren vanwege het lerarentekort.

Donderdag kwamen schoolbesturen en directeuren bij elkaar om te bespreken welke structurele maatregelen ze kunnen nemen om te voorkomen dat klassen naar huis moeten vanwege het docentengebrek. De besproken maatregelen zijn een vierdaagse schoolweek, onbevoegden voor de klas of grotere groepen.



“We zullen echt maatregelen moeten nemen,” zegt Herbert de Bruijne van Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, de koepel van schoolbesturen. “De urgentie is enorm.”

Enorme impact

Deze week kwam naar buiten dat zestien basisscholen in Nieuw-West een week dichtgaan. Eerder sloot een school in Zuidoost helemaal de deuren. Reden is het lerarentekort.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) toonde begrip voor de ‘verschrikkelijke en onwenselijke’ maatregel in Nieuw-West, omdat Amsterdam kampt met een enorm tekort aan docenten: bijna driehonderd vacatures zijn onvervuld. Moorman spreekt van een ‘onderwijscrisis’.

In een ingezonden stuk in Het Parool schrijft ze vrijdag dat ze zich zorgen maakt dat ‘dit nog maar het begin is’.

Nog meer sluitingen zijn niet uit te sluiten, zei ze deze week tegen de raad. Arnold Jonk, bestuurder van koepel Samen tussen Amstel en IJ, met twintig basisscholen, onderschrijft dit. “We houden het niet vol en moeten echt nadenken wat we kunnen doen.”

Een jaar geleden noemden schoolbesturen een vierdaagse schoolweek nog niet aan de orde, maar de maatregel ligt nu, als een van de varianten, wel op tafel. Het zou een enorme impact hebben op docenten, leerlingen en ouders. In Zaanstad schafte een school de vierdaagse week af na protesten van ouders. “Het is nogal een maatregel, ja,” zegt Jonk, “maar kijk eens wat er aan de hand is in de stad.”

Werkdruk verlichten

Als scholen overgaan op vier dagen les, kan het gebeuren dat scholieren de vijfde dag thuisblijven, maar dat hoeft niet, zegt Jonk. Maatschappelijke organisaties kunnen wellicht inspringen. Docenten gebruiken die vijfde dag dan om lessen voor te bereiden, na te kijken of administratief werk te verrichten. “Dat doen ze nu op de randen van de dag,” zegt Jonk. “Op deze manier verlichten we de werkdruk.”

Andere opties zijn grotere groepen, waarbij docenten hulp krijgen van onderwijsassistenten of beginnende leraren die nog niet bevoegd zijn.

De inzet van onbevoegden is sowieso een van de scenario’s die worden besproken. Minister Arie Slob heeft al gezegd dat scholen niet direct de inspectie op hun dak krijgen als ze onbevoegden voor de klas zetten.

Een kortere onderwijsweek voeren scholen heus niet zomaar in, maar de gesprekken zijn zeker niet vrijblijvend, zegt Jonk. “Ik heb het hartstikke druk en denk pas over dingen na als ik serieus ben.”