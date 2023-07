Amsterdamse scholen blijven puzzelen met lerarentekort: ‘Een zieke kan ik me niet veroorloven’

Leerlingen van basisschool OBS De Notenkraker. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De rapporten en diploma’s worden uitgedeeld en alle schoollokalen worden netjes opgeruimd om straks het nieuwe schooljaar met een frisse start te beginnen. Maar nog voor de zomervakantie begint zijn er zorgen: er zijn niet genoeg leerkrachten om alle Amsterdamse kinderen van onderwijs te voorzien.

Volgens de recentste cijfers heeft in Amsterdam bijna een op de vijf leerlingen in het basisonderwijs geen bevoegde leerkracht voor de klas. In het speciaal basisonderwijs is dat een op de drie leerlingen. Het voortgezet onderwijs komt 340 fte tekort.

Vorige maand werd al bekend dat de stad 24 miljoen euro uittrekt om in de komende vier jaar de aanhoudende onderwijscrisis van verschillende kanten aan te pakken. In 2027 moet het lerarentekort in Amsterdam minimaal twee jaar op rij dalen en moeten de tekorten eerlijker over de basisscholen in de stad verdeeld zijn. Dat staat in de lerarenagenda van onderwijswethouder Marjolein Moorman, die donderdag werd besproken in de raad (zie kader).

Freelancers

“Het is constant puzzelen,” zegt Arie Wim Kars, directeur op basisschool Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf en Twiske in Noord. “Ik heb de basis rond. Maar ik heb twee langdurig zieken en daar heb ik geen vervanging voor. Ik kan me geen zieke veroorloven.”

Uit nood zijn er nu twee freelance leerkrachten aangetrokken. “De afspraak is dat we ze niet meer betalen dan een leerkracht. Een enkele vraagt wel meer, maar het wordt nooit meer dan de loonsom van de leerkracht die we missen.”

Vier jaar geleden spraken Amsterdamse schoolbesturen af dat ze geen freelance of uitzendleerkrachten meer zouden inzetten, omdat zij onnodig hoge prijzen vroegen en tijdelijke krachten geen oplossing zijn voor de langere termijn. In de praktijk gebeurde het de afgelopen jaren alsnog, omdat de nood te hoog was.

Leerkrachten verlaten de stad, omdat ze geen woonruimte kunnen vinden. Eerder deze week werd bekend dat ouders uit nood een leerkracht zelfs woonruimte aanboden, omdat er op hun school nog steeds geen docent is voor groep 5-6. De initiatiefnemers van het voorstel zijn zich ervan bewust dat zij de luxe hebben dat ze zo’n aanbod kunnen doen en dat scholen waar leerkrachten misschien wel harder nodig zijn met lege handen staan.

Verontwaardiging

Wethouder Moorman noemde de ontwikkeling in de gemeenteraad een richting ‘waar we als stad echt niet op moeten’. Volgens Moorman moet je een collectief probleem niet individueel oplossen: als mensen ruimte over hebben om te verhuren aan docenten, zouden zij zich moeten melden bij de gemeente, zodat er gekeken kan worden hoe alle scholen kunnen profiteren.

Die instelling leidde tot ergernis bij onder meer het CDA. “We hebben een enorm probleem dat de overheid niet oplost,” aldus CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. “Dan heb je mensen die zelf stappen zetten en dan gaat de wethouder verontwaardigd doen.”

De tekorten in Amsterdam zijn niet gelijk verdeeld. De stadsdelen waar leerlingen doorgaans meer aandacht nodig hebben – Zuidoost, Noord en Nieuw-West – kampen met de grootste tekorten. Er zijn ook scholen die geen tekorten hebben of zelfs meer aanmeldingen hebben gekregen dan nodig. De ambitie van schoolbesturen is om stadsbreed meer samen te werken om het lerarentekort aan te pakken. Dat is naast een nobele ambitie ook lastig, aangezien schoolbesturen onder de streep concurrenten zijn.

Serieuze urgentie

Rukiye Sarizeybek, voorzitter van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, ziet dat de urgentie om het lerarenprobleem samen op te lossen serieus wordt gevoeld. “Het is een van onze kernpunten. Ik maak me er zorgen om. De besturen ook. Als we niet snel ingrijpen, krijgen we er nog meer last van en dat gaat allemaal ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.”

De stad investeert 24 miljoen euro in een poging het tekort terug te dringen. Zo komen er extra gratis parkeerplekken voor leraren, extra reiskostenvergoeding en meer sociale en middeldure huurwoningen die via een voorrangsregeling aan Amsterdamse leerkrachten worden aangeboden. Niet veertig, maar zestig. De afgelopen jaren werd dat aantal overigens niet gehaald, tot nu toe zijn er slechts 112 woningen met voorrang toegewezen.

Sarizeybek laat weten dat met het budget uit de lerarenagenda een stadsbreed collectief loket wordt opgezet waar scholen docenten kunnen raadplegen als ze die nodig hebben. “Door zoiets op te zetten laten schoolbesturen ook zien dat ze niet alleen op papier gaan samenwerken, maar ook in de praktijk.”