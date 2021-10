Amsterdamse scholen aarzelen over coronalessen van GGD: ‘We willen geen partij kiezen’

De vaccinatiegraad onder tieners ligt bij jongeren in Amsterdam lager dan landelijk. Beeld Dingena Mol

Het kan in verschillende vormen aangeboden worden: het lesmateriaal dat de GGD sinds vorige maand beschikbaar heeft voor middelbare scholen. Het kan in de klas worden behandeld, het mag in een nieuwsbrief worden verwerkt en verstuurd, scholen kunnen een voorlichtingsavond houden voor ouders. Een arts kan langskomen om voorlichting te geven over de vaccinwerking, het belang van vaccineren en testen bij de virusbestrijding.

“Wat voor de ene school werkt, hoeft voor de andere weer helemaal niet te werken,” zegt een GGD-woordvoerder. “Wij bieden elke school die dat wenst ondersteuning aan op maat. Samen met de schoolbesturen is gekeken naar wat hen helpt om het gesprek aan te gaan met leerlingen, ouders en docenten.”

De Amsterdamse vaccinatiecijfers vormden de aanzet voor het lesplan: de vaccinatiegraad van kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud in Amsterdam ligt zes procentpunt lager dan het landelijke gemiddelde.

De gezondheidsdienst laat weten dat van de 24 middelbare scholen die zijn benaderd in stadsdelen waar de vaccinatiegraad lager is dan gemiddeld er voorlopig dertien hebben aangegeven gebruik te zullen maken van het lesaanbod. De woordvoerder: “Het heeft ook tijd nodig.”

Ingewikkelder

Scholen staan open voor het lesmateriaal dat de GGD aanbiedt, zo blijkt uit een rondgang, maar er wordt ook terughoudend gereageerd. Enkele scholen doen niets met het aanbod. Ze willen geen speler in het coronadebat worden, of zitten niet te wachten op boze ouders.

Daniëlle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid bij UMC Amsterdam, snapt de uiteenlopende reacties. “Het zijn natuurlijk hele goede bedoelingen van de GGD. Maar er spelen meer factoren mee, ­zoals een wantrouwen in de overheid of ­iemands levensbeschouwing. Het is daarom een heel complex onderwerp.”

Het is volgens Timmermans goed dat de GGD scholen opties biedt. “Het uitnodigen van een dokter in een witte jas kan namelijk tot negatieve reacties leiden. Ik vind het daarom ook ­logisch dat scholen de nadruk leggen op hun ­onafhankelijkheid en het onderwerp zelf willen ­behandelen.”

Waar de GGD doorgaans op bezoek kan komen bij scholen voor onderwerpen als gezonde voeding is dat bij het behandelen van de vaccinatiematerie een stuk ingewikkelder. Timmermans: “Gegeven de huidige situatie is het coronavaccin gewoon een gevoelig onderwerp. Dat is vaccineren sowieso altijd al geweest.”

Frenk Saarloos, directeur van het Iedersland College in West en het Hogelant in Noord.

“Het is vreemd dat we voor het karretje van de GGD worden gespannen om die vaccinatie-ideeën er even doorheen te jassen. We willen geen propagandastunt maken van onze lessen. Intern is er uitvoerig gesproken en nagedacht over mogelijke klachten van ouders. We hebben te maken met veel ouders – je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Hierom willen wij ons ver buiten de maatschappelijke discussie houden en het onderwerp zo breed mogelijk belichten. Het is belangrijk dat leerlingen hun eigen ideeën over het coronavirus en vaccinaties ontwikkelen. We nemen de materie mee, maar we gaan het niet concreet over corona hebben. In lessen burgerschap, maatschappijleer en biologie bespreken leerlingen snel genoeg zelf hun ideeën over corona met de docent.”

Alle van Steenis, bestuurder van de Amsterdamse Montessorischolengemeenschap, een koepel van vijf montessorischolen in onder meer Oost en Zuid.

“Bij het Montessori Lyceum Oostpoort, een school van ons, gaan namens de GGD een arts en een verpleegkundige bij alle klassen langs om voorlichting te geven tijdens een mentorles en een ouderavond. Dat wordt enorm goed ontvangen. Maar het GGD-voorstel levert wisselende reacties op binnen onze scholengemeenschap. De aarzeling is er duidelijk. De scholen vragen zich af of het verstandig is om in die vaccinatiediscussie verzeild te raken. Voor hetzelfde geld krijg je allemaal advocaten van ouders op je dak. Er zijn scholen die besluiten het ­gewoon niet te doen.”

Jeroen Rijlaarsdam, directeur van het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost.

“Ik geef docenten de keuze of ze gebruikmaken van het GGD-lesmateriaal. Het is belangrijk om de autonomie van docenten te bewaren. Er is een nauwe samenwerking met de GGD, van de schooldokter tot seksuele voorlichting: de GGD is altijd een belangrijke partner geweest. We zijn het met elkaar eens, maar ik vind het wel ­belangrijk dat de ideeën van leerlingen niet ­bewust worden beïnvloed. We willen meewerken aan het streven van de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen, maar er moet geen campagne gaan worden gevoerd. Dat draagt immers niet bij aan een veilige leeromgeving.”

Maryse Knook, rector van Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

“Wij hebben geen behoefte aan de coronalessen van de GGD. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen geen partij kiezen en die indruk willen we ook niet wekken. Het onderwerp wordt al onder de aandacht gebracht bij lessen maatschappijleer en biologie. De reactie van ­boze ouders speelt overigens geen rol in ons ­besluit. Ook in de tijd van de mondkapjesplicht kreeg je weleens ouders op de stoep. Dan gingen we daarover gewoon in gesprek.”

Freek Op ’t Einde, rector van het Comenius Lyceum in Nieuw-West.

“We hebben momenteel nog geen besluit genomen over het aanbod van de GGD. Daarbij vinden we het natuurlijk van belang dat de leerlingen van feitelijke en onafhankelijke informatie worden voorzien. Op onze school merken we dat de bereidheid om te vaccineren erg laag is, maar we gaan nooit iets opdringen of leerlingen een bepaalde richting in duwen. Ouders bepalen uiteindelijk gewoon zelf of hun kinderen zullen worden gevaccineerd.”