Amsterdamse Sara L. met dochter in Syrië omgekomen

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten werden enkele tientallen mensen gedood bij de aanval.



Het huis waar L. woonde maakte deel uit van een appartementencomplex, waar ook andere families woonden, onder meer uit Irak en Marokko.



Kleinkind

Een Nederlandse vrouw die in Syrië in de buurt woont heeft de moeder van L. geappt dat haar dochter en haar kleinkind waren omgekomen. Dat werd later door andere bronnen in Syrië bevestigd aan de familie. Zij worden in Syrië begraven.



L. is opgegroeid in de Indische Buurt en reisde in 2014 af naar Syrië. Ze is de zus van Bilal L., die in 2006 werd veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij medegevangenen ronselde voor de gewapende strijd.



Hij werd later ingezet door de gemeente om andere jongeren te behoeden naar Syrië af te reizen. Na ophef over de deradicaliseringsaanpak van Amsterdam is de gemeente daarmee gestopt.