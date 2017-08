Amsterdamse salafist in nauw contact met jihadisten

Rienksma is in Amsterdam achtergebleven, naar eigen zeggen omdat 'zijn strijd hier is'

Terreurdeskundigen omschrijven het gedrag van Rienksma desgevraagd als 'ideologisch ronselen.'



Tot enkele jaren geleden was Rienksma actief in de salafistische jongerengroep Straat Dawah, die trachtte mensen te bekeren tot het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Straat Dawah werd door de AIVD omschreven als een van de succesvolste jihadistische bewegingen in Nederland.



Een groot deel van de leden van die groep is uitgereisd om deel te nemen aan de oorlog in Syrië en Irak. Andere leden zijn veroordeeld vanwege ronselen. Rienksma is echter in Amsterdam achtergebleven, naar eigen zeggen omdat 'zijn strijd hier is.'



Vragen over de islam

Op Facebook beheerde hij de groep De Zuivere Aanbidding, waar jongeren terechtkonden met vragen over de islam. Tegelijkertijd verspreidde hij op chatkanalen op grote schaal executievideo's van IS.



Meerdere van Rienksma's gesprekspartners zijn uiteindelijk uitgereisd. Naar eigen zeggen onderhoudt Rienksma nog steeds contact met Nederlandse strijders in Irak en Syrië en sprak hij met uitreizigers die onderweg naar het strijdgebied werden aangehouden.



Hij ontkent een informant van de AIVD te zijn, zoals op internet onder jihadisten wordt gesuggereerd.



Rienksma belijdt zijn geloof in meerdere Amsterdamse moskeeën, waar hij naar eigen zeggen welkom is.



In de salafistische Tawheedmoskee in Amsterdam-West organiseerde Rienksma vorig jaar een feest voor kinderen. Bij de Ummahmoskee kreeg Rienksma echter hoogoplopende ruzie, waarna hij werd weggestuurd.



