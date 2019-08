Amsterdamse Rocky eerste vrouwelijke straatvoetballer in voetbalspel Fifa

Roxanne Hehakaija (35), beter bekend als Rocky. Beeld Bob Bronshoff

Hehakaija zegt zelf nog niet te beseffen dat het ‘echt heel cool’ is. “Zeker als straatvoetballer is het de hoogste eer die je kunt krijgen. Als je als normale voetballer in Fifa speelt, dan is dat al heel tof. Wij straatvoetballers hebben ook ooit gedroomd om profvoetballer te worden; dat was ook altijd mijn droom. Als een spel als Fifa je dan vraagt om de pioniers van het straatvoetbal te vertegenwoordigen en zeker als enige vrouw, dan is dat echt heel erg gaaf.”

De 35-jarige Amsterdamse vond het tegelijkertijd niet meer dan terecht dat ze voor het voetbalspel werd gevraagd: “Als jongens erin zitten, waarom dan ook geen meisjes?” Ze begrijpt dat voetbal nog steeds bij uitstek een mannensport is en prijst dat hier meer en meer verandering in komt. De straatvoetballer ziet haar intrede als eerste vrouw in Fifa 20 daarom ook als zeer positief. “Ik kan zo aan andere meiden laten zien dat ze kunnen straatvoetballen. Je kan altijd meer dan je denkt, een droom kan altijd waar worden,” aldus Hehakaija.

Rocky in het voetbalspel Fifa 20. Beeld Fifa 20

Eigen voetbalschoenen aan de wilgen gehangen

Rocky was al het eerste vrouwelijke lid van ‘s werelds beste straatvoetbalteam de Street Legends. Met dit team heeft ze op topniveau demonstraties en clinics gegeven in onder andere de sloppenwijken van Zuid-Afrika, Brazilië en Kenia. De straatvoetballer schopte het tot Jong Oranje, maar raakte op haar 22e medisch afgekeurd vanwege een ernstige knieblessure. In plaats van bij de pakken neer te zitten, richtte Hehakaija samen met Philip Veldhuis de stichting Favela Street op. Hiermee hoopt ze jongeren ‘met de voet aan de bal een betere kans te geven in hun leven en het beste uit zichzelf te halen’.

Het was de Amsterdamse Edward van Gils, een wereldwijd bekend grondlegger van het straatvoetbal, die EA Sports zei hun pijlen te richten op Rocky als een van de ‘straatvoetbalpioniers’ van de nieuwe FIFA game. “Toen ging het balletje rollen,” lacht Hehakaija. “In januari is een team langsgekomen met een soort scanapparaat om mijn skills vast te leggen, dat was een toffe ervaring.”

Hoe het resultaat is geworden, zal eind september blijken. Vanaf dan is de nieuwe Fifa 20 beschikbaar.