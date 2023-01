Amsterdamse restaurantapp Formitable gaat samen met Franse branchegenoot

Formitable zorgt er voor dat restaurantgangers tafels kunnen boeken in hun favoriete restaurants. Beeld Eva Plevier

Het in 2017 door Raymond Wilders opgerichte Formitable biedt consumenten via zijn boekingsplatform toegang tot inmiddels 3500 restaurants in 15 landen, waarvan het merendeel vooralsnog in Nederland zit.

Formitable zorgt er voor dat restaurantgangers via onder meer Google, Instagram of de eigen Table-app tafels kunnen boeken in hun favoriete restaurants. Restauranthouders kunnen met Formitable hun planning stroomlijnen en hun vaste klanten beter benaderen. Of via de app alvast een reserveringsbedrag innen, waardoor het aantal no-shows afneemt.

Vorig jaar ontving het Amsterdamse techbedrijf een investering van acht miljoen euro van Spacetime, het investeringsvehikel van techondernemer Adriaan Mol (Mollie, Messagebird). Toen al kondigde Wilders aan met dat geld verder te willen groeien in Europa, maar hij had het met name over uitbreiding in Scandinavië en Duitsland. Bij Formitable werken nu 50 mensen.

Nu is gekozen voor een verbond met de Franse branchegenoot Zenchef, dat zo'n 7500 restaurants vertegenwoordigt. “Door hun krachten te bundelen kunnen beide partijen efficiënter innoveren en hun eigen marktpositie in Europa verstevigen,” aldus een woordvoerder.

Grootste platform

De twee spreken van ‘een samenwerking’. “Op termijn zullen Formitable en Zenchef hun samenwerking verder uitbreiden en gezamenlijk het grootste platform voor restaurants in Europa vormen. Het doel is om in 2025 gezamenlijk 35.000 restaurants te bedienen.”

Financiële details zijn niet bekend gemaakt, maar de belangrijkste geldschieter van Zenchef, PSG Equity, krijgt een meerderheidsbelang in de combinatie.

Boekingsapps als Table werden vanwege bezoekersbeperkingen in restaurants in coronatijd populair. Door de grote personeelstekorten in de horeca zijn ze dat ook gebleven. Restaurants hoeven met apps als Table geen personeel meer in te zetten om boekingen op te nemen en kunnen aan de hand van de boekingsgegevens de personeelsbezetting in hun restaurant beter reguleren.