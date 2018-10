Amsterdamse regio stapt in productie van waterstof

Er zijn nog grote onzekerheden over de elektrolysetechniek Nouryon

De aankondiging daarvan kan niet los worden gezien van de gesprekken die zijn gevoerd over een Klimaatakkoord. De industrie lag daarin stevig overhoop met de milieubeweging omdat onder meer Tata tot 2030 zwaar inzet op ondergrondse opslag van CO2, het zogeheten CCS.



Als het lukt op grote schaal over te gaan op duurzame waterstof wordt CCS rond 2050 overbodig, belooft Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland.



Steuntje in de rug

Vorige week kreeg de industrie van klimaatminister Eric Wiebes nul op het rekest bij het verzoek om overheidssteun voor de investeringen die nodig zijn voor de overgang op duurzame energie.



Met het plan voor de elektrolysefabriek in de hand leggen Tata en Nouryon het verzoek om 'garanties' van de overheid voor de 'onrendabele top' toch weer op tafel. Henrar: "Bovenop de miljarden die bedrijven zelf al in research steken, kunnen we een steuntje in de rug gebruiken. Dat gebeurt in andere landen ook."



Nouryon benadrukt ook de kansen om de elektrolysetechniek te gelde te maken over de grens en zo meteen de CO2-uitstoot wereldwijd terug te dringen. "Je wilt toch koploper zijn in een technologie die het CO2-probleem oplost?" zegt Nouryontopman Knut Schwalenberg. "De zonnepanelen komen nu niet uit Nederland, de windmolens ook niet meer."