Amsterdamse Reddingsbrigade helpt bij overstromingen in België. ‘Hier kan je niet op trainen’

Een auto is door het stromende water tegen de gevel van een gebouw aangegooid in de omgeving van het Belgische Luik. Beeld Walter Weg

Woensdagnacht om half vier maakten de vrijwilligers zich klaar om te vertrekken naar Limburg, dat getroffen is door grote overstromingen. Samen met alle eenheden uit Noord-Holland en de brandweer van Zaanstreek-Waterland vertrok de Amsterdamse Reddingsbrigade de volgende ochtend in alle vroegte. Halverwege kregen ze te horen dat de plannen waren veranderd: ze moesten naar het noodweer in Luik, in het Franstalige Wallonië. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat ze internationaal zijn ingezet.

In de omgeving van Luik zijn ze donderdagnacht in het donker in actie gekomen. “In die nacht hebben we ongeveer 45 mensen in veiligheid gebracht,” vertelt Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade, met gepaste trots. Het team bestond uit zo’n zestig mensen. Ook uit andere landen waren hulpdiensten aanwezig. “Dat was bijzonder om te zien.”

Zeven meter

Pas de volgende dag - toen het water zeven meter was gezakt - werd zichtbaar wat voor een ravage er door de overstromingen was aangericht. Bruggen waren weggeslagen, huizen hadden volledig onderwater gestaan en er lagen zelfs auto’s door de gevels van sommige gebouwen.

Dat heeft een diepe indruk achtergelaten op Weg en zijn team. “Hier kan je niet op trainen,” zegt hij. “Die mensen hebben niks meer en zitten volledig in de rats. En dan toch willen ze jou bedanken dat je daar bent. Dat voelt heel bijzonder.” Tegelijkertijd roept het een gevoel van machteloosheid op. “Want je kan verder niks voor die mensen betekenen, hoe graag je dat ook wil.”

Geen geld

Wat opviel is dat de crisisstructuur in België iets minder strak geregeld is dan de vrijwilligers gewend zijn. Weg lacht: “Dan kom je er wel achter hoe goed we het in Nederland geregeld hebben.” Ook was er natuurlijk de taalbarrière, maar met handen en voeten hebben ze weten te communiceren.

Inmiddels zijn de vrijwilligers weer thuis én uitgeslapen. Ze staan klaar voor als het weer nodig is. “Toen we vertrokken stonden de mensen langs de weg te zwaaien en te klappen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt,” zegt Weg. “Daar doe je het voor. Je wilt mensen helpen en dat hebben we gedaan. De waardering die je dan krijgt, daar kan geen geld tegenop. Echt niet.”