Amsterdamse recreatiegebieden zitten bijna allemaal aan hun taks

De Spartelvijver in het Haarlemmermeerse bos. Beeld Remko de Waal/ANP

De verwachting is dat de druk op de recreatiegebieden de komende jaren nog verder zal toenemen. De drukst bezochte locaties in de omgeving van Amsterdam zijn het Amsterdamse Bos, de Gaasperplas, ’t Twiske, Waterland en het Haarlemmermeerse Bos. Mensen gaan ernaar toe om te wandelen en te ontspannen, vieren er feest en proberen er in de zomer te ontsnappen aan de hitte van de stad.

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat 70 procent van de natuurgebieden in de provincie het grote aantal bezoekers niet aankan. ‘Terreinbeherende organisaties geven aan dat het te druk is op sommige momenten of plekken met overlast of schade als gevolg,’ aldus het rapport.

Tekort in Amsterdam

Voor Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (de gemeenten ten zuiden en ten westen van Amsterdam) is de situatie extra nijpend. Enkele natuurgebieden in de buurt van de stad voeren de lijst met het grootste aantal bezoekers per hectare aan: het Haarlemmermeerse Bos en de Gaasperplas staan in de top drie van overbelaste gebieden.

In 2016 trok het Amsterdamse Bos 5,5 miljoen bezoekers en de Gaasperplas in Zuidoost ruim 1,7 miljoen, wat zorgde voor een zware belasting van die gebieden. Naar verwachting zal het aantal inwoners van Amsterdam en Amstelland-Meerlanden tot 2040 20 procent groeien. De druk op de naburige recreatiegebieden zal daardoor nog verder toenemen.

Om de negatieve effecten van het grote aantal bezoekers van het Amsterdamse Bos op te vangen, trok de gemeente Amsterdam als beheerder van grotendeels in Amstelveen gelegen gebied vorige maand de portemonnee: om achterstallig onderhoud weg te werken is er structureel 7 miljoen euro per jaar nodig.

Strand en Spaarnwoude

Ook natuurgebieden verder van Amsterdam merken de gevolgen van de drukte. De provincie berekent dat in bijna alle regio’s van Noord-Holland het aantal bezoekers te groot is voor de beperkte hoeveelheid natuur – enkel in de Kop van Noord-Holland (inclusief Texel) blijft de overlast volgens de provincie onder de kritieke waarde.

Het provinciebestuur verwacht dat de overbelasting de komende jaren zal toenemen. Het aantal inwoners van de provincie zal naar verwachting groeien van 2,9 miljoen in 2021 naar 3,4 miljoen in 2050. Het aantal toeristische overnachtingen groeit in die tijd naar verwachting 33 procent tot 17,2 miljoen, wat ook een grotere belasting van de natuur- en recreatiegebieden met zich meebrengt.

Botsende belangen

De toenemende druk op de recreatiegebieden zal ook leiden tot botsingen tussen verschillende gebruikers. Dat is niet nieuw: de afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld al conflicten over festivals in natuurgebied ’t Twiske. De provincie verwacht dat de belangen van verschillende gebruikers vaker zullen botsen.

Wielrenners en wandelaars maken bijvoorbeeld vaak beiden gebruik van een gebied, maar allebei op hun eigen manier. ‘Zo moeten we er bijvoorbeeld rekening mee houden dat door elektrificering van mobiliteit op het fietspad de snelheidsverschillen tussen recreantengroepen groter worden. Dit kan leiden tot hinder tussen gebruikersgroepen,’ aldus het rapport van de provincie