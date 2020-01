Amsterdamse rechters grijpen eerder in bij huurachterstand

Beeld Niels Wenstedt/ANP

Dat moet ervoor zorgen dat de huurders niet verder in de financiële problemen raken. De rechters werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er minder huisuitzettingen door huurachterstanden plaatsvinden.

Schuldhulpverleners zijn meteen bij de zaak aanwezig zodat er meegedacht kan worden over haalbare regelingen om de betalingsachterstand weg te werken. Als de huurder instemt met de betalingsregeling en de afspraken nakomt, wordt er niet overgegaan tot ontruiming.

Pilot

Wanneer tijdens de zitting geen afspraken worden gemaakt, volgt drie weken later een mondelinge behandeling. Dan wordt opnieuw gekeken naar mogelijkheden tot een betalingsregeling tussen woningcorporatie en huurder.

De speciale zittingen, officieel ingegaan op 1 januari 2020, zijn een vervolg op een pilot, die in 2018 begon bij de rechtbank in Amsterdam. De kantonrechters zien dagelijks de gevolgen van problematische schulden voorbijkomen, aldus de rechtbank. “Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes.”

Regelingen

De huurder krijgt voor de speciale zittingen nu een dagvaarding met een informatieblad, wat ertoe moet leiden dat meer mensen daadwerkelijk naar de zitting komen om hun problemen te bespreken.

Hoewel de proef niet direct minder ontruimingen aantoonde, constateren deurwaarders wel dat de op de zitting gemaakte betalingsregelingen goed worden nageleefd. Omdat een zaak sneller voor de rechter komt, lopen de huurachterstand en proceskosten minder hoog op dan voorheen.

Ook woningcorporaties zeggen dat huurders zich beter gehoord voelen. Schuldhulpverleners doen volgens de rechtbank nieuwe contacten op. Dat zijn veelal huurders die voorheen zelfstandig probeerden uit de schulden te komen.