Amsterdamse rechter staat ‘X’ bij geslacht in paspoort en geboorteakte toe

De non-binaire vlag bestaat uit vier strepen: geel, wit, paars en zwart. Beeld Getty Images/iStockphoto

In 2018 veranderde de volgens de wet als vrouw geboren persoon de roepnaam en maakte bekend als non-binair door het leven te gaan. Dat houdt in dat een persoon zich noch als man noch als vrouw identificeert. In april 2018 werd diegene voor diagnostisch onderzoek doorverwezen vanwege aanhoudende psychische klachten en vermoedens van een depressie. Door een specialist werden genderdysforie en een lichte depressie voortkomend uit identiteitsproblematiek vastgesteld. Daarom wilde de persoon graag het geslacht in het paspoort laten veranderen en met terugwerkende kracht in de geboorteakte.

De huidige wetgeving staat echter alleen een verandering van het geslacht in het paspoort toe naar man of vrouw. Sinds 1993 kunnen kinderen wel een genderneutraal paspoort krijgen als bij de geboorte het geslacht niet vastgesteld kan worden en drie maanden later nog steeds niet. Een wijziging van man of vrouw naar een genderneutrale aanwijzing in het paspoort of geboorteakte, is nog altijd niet mogelijk volgens de wet.

Kruisje in paspoort

Maar ook al voorziet de wet niet in de wijziging, enkele rechtbanken hebben deze bij uitzondering toch toegestaan. Zo kreeg in 2018 al voor het eerst een non-binair persoon uit Breda een paspoort met de letter X als geslachtsaanduiding. In die zaak had de rechtbank in Limburg voor een tussenoplossing gekozen voor de geboorteakte. Daarin mocht worden aangetekend dat het geslacht niet kon worden vastgesteld. Ook ander rechtbanken kozen voor deze oplossing.

De Amsterdamse rechtbank zegt nu dat voor non-binaire personen eigenlijk dezelfde regels zouden moeten gelden als voor mensen van zestien jaar en ouder die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren. Deze personen kunnen hun geslacht laten veranderen. Volgens de rechter wordt daarmee ‘een ongerechtvaardigd onderscheid’ gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te horen en personen die non-binair zijn en dat mag volgens de wet op gelijke behandeling niet.

Daarom staat de rechtbank de wijziging in het paspoort en voor het eerst in Nederland met terugwerkende kracht op de geboorteakte toe.

Wetgeving om de procedure buiten de rechtbank om te regelen, is niet in de maak.