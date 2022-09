Nieuws

Amsterdamse rechter: kakkerlak op vlag Israël beledigt Joden

Het is beledigend voor Joden als iemand een vlag van Israël draagt waarop de blauwe davidsster is vervangen door een blauwe kakkerlak. Het valt niet onder de vrijheid van meningsuiting, heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag bepaald.