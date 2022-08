Amsterdamse rechter: ‘Begrijp niet dat de politiek criminelen zonder kans op asiel het land niet uit krijgt’

Amsterdam heeft veel meer dan andere steden last van zakkenrollers. Beeld Getty Images

Die hartenkreet slaakte Van de Water vrijdagmiddag als politierechter tijdens een snelrechtzitting waarop hij twee asielzoekers uit veilige landen tot vier en twee maanden celstraf veroordeelde voor onder meer zakkenrollen tijdens de Pride, op 7 augustus op de Wallen. Zij hadden een bewusteloze man beroofd van zijn portemonnee en zijn telefoon.

“Mensen zoals u horen hier niet en zouden het land zo snel mogelijk moeten verlaten. U bént geen echte asielzoeker,” zei Van de Water. “Eigenlijk hebben we elke snelrechtzitting mensen zoals u, die maar naar Nederland komen met een verzoek om asiel dat voltrekt kansloos is, en dat weet u ook. U zorgt ervoor dat vluchtelingen die wél met recht asiel aanvragen een slechte naam krijgen, doordat u héél veel overlast veroorzaakt.”

In politiek Den Haag is het probleem al tijden bekend, maar niemand grijpt in, stelt de seniorrechter vast. “Mensen die op de vlucht zijn, zijn zeer welkom, maar niet de mensen die zoals u met maar één doel komen: stelen. Ik wil wel eens gezegd hebben dat ik niet begrijp dat de politiek er maar niet in slaagt er voor te zorgen dat mensen zoals u snel dit land verlaten.”

De zaak waarin de rechter zijn punt maakte, was er inderdaad een van dertien in een dozijn.

Op heterdaad betrapt

Agenten zagen de Marokkaan Badr el A. (24) en Algerijn Ismael O. (26) op 7 augustus gehurkt naast de bewusteloze man zitten. O. had zijn hand in een broekzak van het slachtoffer. Toen de twee de agenten zagen, renden ze weg. Even verderop konden ze alsnog worden gearresteerd. Een voorbijganger vond in de Stoofsteeg minuten later de smartphone van de bewusteloze man. De portemonnee kwam op het politiebureau tijdens de fouillering uit de broekspijp van Badr el A.

De officier van justitie zag ‘net niet’ genoeg bewijs dat de twee behalve de portemonnee ook de telefoon van de bewusteloze man hadden gerold. De rechter wel. “Het kan niet anders dan dat u dat bent geweest. Die telefoon is seconden, hooguit minuten nadat u naast het slachtoffer zat, gevonden in de steeg om de hoek waar u had gelopen. Het is heel erg laf iemand die bewusteloos op de grond ligt, te bestelen.”

Badr el A. had op 30 juli in Utrecht met anderen ook ‘via een klassieke truc’ op een terras iemands portemonnee gerold.

Ter Apel

Ismael O. verbleef tot zijn arrestatie in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar al maanden zo veel capaciteitsproblemen zijn dat asielzoekers en statushouders buiten slapen op het voorterrein. Badr el A. was onlangs weggestuurd uit een asielzoekerscentrum in Budel. Hij was onlangs ook veroordeeld voor een winkeldiefstal.

In Amsterdam wordt zakkenrollen conform de ‘oriëntatiepunten’ van de rechtbank iets zwaarder bestraft dan in andere arrondissementen. Van de Water: “Onze stad heeft veel meer dan andere steden last van mensen zoals u, zakkenrollers. We zijn daar al een tijdje klaar mee en willen duidelijk maken dat we potentiële zakkenrollers én de Amsterdammers serieus nemen.”