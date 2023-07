Amsterdamse recherche: Staat verliest elke dag (!) zeker 1 miljoen euro door ‘beschadigde’ importauto’s

Elke dag worden honderden auto’s ingevoerd als ‘schadeauto’, maar daar valt makkelijk mee te frauderen. Dat kost de staat élke dag zeker 1 miljoen euro, zegt de Amsterdamse recherche. Auto’s contant betalen maakt het witwassen van misdaadvermogen bovendien eenvoudig. ‘Te veel partijen hebben er baat bij.’

Juist met het type dure bolides waarin de onderwereld graag rijdt, is het lucratief frauderen. Het grotere slag, vrij nieuw, maar nog ouderwets op benzine of diesel. Anders dan voor de milieuvriendelijke elektrische of hybride modellen, of de oudjes in het wagenpark, is in de categorie dure auto’s op fossiele brandstoffen veel winst te behalen met het naar beneden laten bijstellen van de handelswaarde via taxateurs die ‘schade’ vaststellen.

Het drukken van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) levert dan duizenden euro’s voordeel op. In een nog altijd door contanten gedreven economie als de Duitse is het doodnormaal ook dure auto’s contant af te rekenen – eventueel via een katvanger – dus ongecontroleerd witwassen is ook nog eens een makkie.

Dat concludeert een onderzoeksteam van financiële experts van de Amsterdamse recherche en justitie, die na maandenlang onderzoek onlangs twee taxateurs en twee importeurs hebben gearresteerd die stelselmatig lijken te hebben gefraudeerd.

Tot 20.000 euro ‘herstelkosten’

Deze vorm van ‘ondermijnende criminaliteit pur sang’ is lastig uit te bannen, zeggen de specialisten, die vanwege hun werk niet met hun naam in Het Parool willen. Wie een auto invoert, moet bij de RDW (voorheen de Rijksdienst voor het Wegverkeer) een Nederlands kenteken aanvragen en bij de fiscus BPM-belasting betalen. Op dat laatste vlak is frauderen eenvoudig.

Na de aankoop van de prijzige auto’s bepalen taxateurs dat die schade hebben, en ramen ze de herstelkosten. Dat loopt in de duizenden euro’s, tot excessen van wel 20.000 euro herstelkosten per auto. Dat haalt de te betalen BPM naar beneden. De fiscus loopt uiteindelijk gemiddeld zo’n 4000 euro per geïmporteerde auto mis, zegt de politie.

Taxateur is geen beschermd beroep: wie zich heeft ingeschreven in een register, mag zich taxateur noemen. Onderzoeken door taxateurs zijn ‘lopendebandwerk’ en duren volgens de politie doorgaans maar 10 minuten, het opmaken van een schaderapport soms nog korter. De taxateurs zijn online heel eenvoudig te vergelijken. Wie niet vlotjes schaderapporten aflevert die het te betalen belastingtarief drukken, prijst zichzelf uit de markt. Dat maakt de branche extreem fraudegevoelig en dus ook aantrekkelijk voor criminelen.

“De foto’s die de taxateurs in hun rapportjes opnemen, zijn vaak klein, en bijvoorbeeld soms gemaakt terwijl het regende waardoor druppels het zicht bemoeilijken. De schade waarnaar hun grote rode pijl wijst, is nauwelijks waar te nemen,” zegt een van de financieel specialisten van het onderzoeksteam. “Het zijn opvallend vaak dezelfde onderdelen waaraan schade zou zijn, zoals portieren, motorkappen of voorbumpers.”

De grootste ‘winst’ is te behalen door een zo duur mogelijke auto aan te schaffen, die vervolgens aan te kleden met zo veel mogelijk extra’s en dan zo veel mogelijk schade op te geven.

Bijna vrij spel

Vanwege een gebrek aan capaciteit kunnen taxateurs van de Belastingdienst jaarlijks via steekproeven maar zo’n 2000 auto’s werkelijk ‘schouwen’ (controleren) en de schade hertaxeren. De keurmeester van de fiscus ziet vaak geen schade of alleen bescheiden gebruiksschade. Komt de Belastingdienst met een naheffing en verzet de eigenaar van de auto of auto’s zich daartegen, dan is het bij de bestuursrechter het woord van de ene taxateur tegen dat van de andere.

Het huidige systeem zal fraude zo in de hand blijven werken, vrezen de Amsterdamse onderzoekers. “Er zijn heus taxateurs die al lang autoschades beoordelen, maar hoe weten wij hoeveel kennis iemand echt heeft van de kosten van het herstel van een bepaalde kras of deuk?” zegt een teamlid. “Het lijkt er bovendien op dat de herstelkosten per auto elke keer nagenoeg hetzelfde zijn, ongeacht het type of model auto. Rammelende rapporten blijven er eenvoudig doorheen komen.”

Het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU maakt controle door de Belastingdienst er uiteraard ook niet eenvoudiger op. “De Belastingdienst is met handen en voeten gebonden en wie daar misbruik van wil maken, heeft bijna vrij spel,” zegt een van de onderzoekers. “Te veel partijen hebben er baat bij de BPM-betaling zo laag mogelijk te laten uitkomen: de autoverkoper en de importeur die tevreden klanten willen, de taxateur die zich anders uit de markt prijst, en uiteraard ook de koper.”

De import van gebruikte auto’s, ook van vrij nieuwe, heeft tot 2022 een vlucht genomen. Daardoor is het via fraude omlaagdrukken van de belastingtarieven ook een steeds groter probleem. Uit een brief die staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij op 20 april 2023 naar de Tweede Kamer stuurde, spreekt vooral hopeloosheid, zeker wat betreft het indammen van BPM-fraude rond ‘zeer jonge voertuigen’. Zo is digitale controle onmogelijk vanwege de gebrekkige systemen van de Belastingdienst.

Er wordt opmerkelijk vaak schade opgegeven aan voorbumpers, motorkappen of portieren van auto's.

Dubbele ondermijning

Door in Amsterdam een concrete strafzaak tegen vier verdachten te beginnen, hopen recherche en justitie meer licht op de materie te laten schijnen, ook uiteindelijk in de rechtbank. In de hoop dit type fraude terug te dringen én specifiek de georganiseerde misdaad te raken, die op grote schaal misbruik lijkt te maken van de geringe pakkans bij het inzetten van malafide of opportunistische taxateurs.

Het Amsterdamse onderzoeksteam schat op grond van eigen onderzoek en de jaarverslagen van de Belastingdienst dat per dag zo’n 400 tot 500 auto’s als ‘schadevoertuig’ worden ingevoerd. De te betalen BPM-belasting wordt gemiddeld 4000 euro naar beneden gebracht door de schadetaxateur, schat het team. Dat zou neerkomen op een tekort voor de fiscus oplopend tot 2 miljoen euro per dag. Boven een miljoen per dag moet het bedrag dus zeker liggen, stellen de onderzoekers.

Een rechercheur: “Aan de voorkant kun je als crimineel doodsimpel geld witwassen door de auto contant te betalen, aan de achterkant profiteer je van de frauduleuze taxatie. Dat ondermijnt dus twee keer het systeem.”

Vanaf januari inventariseerde het rechercheteam de bedrijven die veel vrijwel nieuwe auto’s uit het duurdere segment naar de regio importeren. Het verschil tussen de nieuwprijs en de uiteindelijk betaalde prijs en belasting op grond van de ‘schade’ was vaak groot. “We hebben de top drie van importeurs bekeken die de lijst na onze inventarisatie aanvoerden,” zegt een lid van het team. “Bij twee van die drie kwam één specifieke taxateur steeds terug, met zijn bedrijfje waarin ook een compagnon actief was. Uiteindelijk hebben we hen en de eigenaren van de importerende bedrijven aangehouden.”

Valsheid in geschrifte en oplichting

De verdachten zijn al snel op vrije voeten gesteld omdat het volgens het team en justitie niet nodig is ze in de cel te houden. Bij de bedrijven is voornamelijk administratie in beslag genomen. Het eerste onderzoek in die administraties, met als belangrijk onderdeel de taxatierapporten, bevestigt de vermoedens van valsheid in geschrifte en oplichting.

Het onderzoek loopt nog. “De belangrijkste vraag: is hier sprake van een taxateur die slim onderneemt en de grenzen opzoekt, of vervalst hij bewust gegevens en verzint hij willens en wetens schade? Zo ja: wie profiteren daar van? Het uiteindelijke doel is óók te achterhalen in hoeverre de georganiseerde misdaad de verdachten misbruikt.”

Omdat het onderzoek nog loopt, vermelden we hier geen details over de verdachten en hun bedrijven.

Krachten gebundeld in strijd tegen ondermijnende criminaliteit Het rechercheteam werkt in het onderzoek samen met meerdere diensten, waaronder het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), de RDW en de Belastingdienst. Het huidige strafrechtelijke onderzoek vloeide voort uit een inventarisatie van de Amsterdamse recherche en is vervolgens ingebracht in het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland, waarin een trits overheidsinstanties samenwerkt om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

