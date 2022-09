Amsterdamse raadsleden roepen Kamer op in te stemmen met Transgenderwet: ‘We hopen een signaal af te geven’

Beeld ANP

Op initiatief van D66 heeft een ruime meerderheid van PvdA, GroenLinks, SP, Bij1, Partij voor de Dieren en Volt een open brief richting de Tweede Kamer ondertekend. Daarin roepen ze de Tweede Kamer op deze week in te stemmen met de nieuwe Transgenderwet. ‘Een stem voor de Transgenderwet is een stem voor mensenrechten.’

Het gaat om een veelbesproken wetswijziging rond de Transgenderwet. Met de voorgestelde wetswijziging kan iemand zelf beslissen of diegene een V of een M in het paspoort wil. Nu moet daarvoor nog een deskundigenverklaring gehaald worden. Daarnaast vervalt de leeftijdgrens, die nu op zestien jaar ligt, al moet iemand onder de zestien nog steeds een verzoek aan de rechtbank doen voor een wijziging.

“In Amsterdam is een grote trans en intersekse gemeenschap,” licht D66-raadslid Marja Lust toe. “Hiermee hopen we als hoofdstad een signaal te geven aan twijfelende Kamerleden.”

Twijfels in Den Haag

Een jaar na het indienen van het wetsvoorstel door toenmalig VVD-minister Sander Dekker en D66-minister Ingrid van Engelshoven lijkt het allerminst zeker dat het voorstel in de Tweede Kamer een meerderheid haalt. Van de coalitiepartijen is alleen D66 expliciet voor, VVD en CDA spreken zich nog niet echt uit en ChristenUnie is tegen.

De Amsterdamse raadsleden schrijven dat er ‘twijfels gezaaid zijn binnen verschillende fracties in Den Haag’. Ze wijzen daarbij onder meer op het manifest Gendertwijfel, een initiatief van een groep voornamelijk conservatieve publicisten en wetenschappers, en een daarbij behorende postercampagne. Daarin wordt juist opgeroepen tegen de wetswijziging te stemmen. Ook Diederik Boomsma, CDA-fractievoorzitter in Amsterdam, ondertekende het manifest – op persoonlijke titel.

De critici vinden dat jonge kinderen voortaan te makkelijk impulsief een andere geslachtsaanduiding kunnen kiezen. Daarnaast zouden vrouwen geen nee meer kunnen zeggen tegen de aanwezigheid van een man in bijvoorbeeld een vrouwentoilet. Daarmee zou hun privacy en veiligheid in het geding komen.

“Onzinverhalen,” aldus GroenLinksraadslid Yasmine Bentoumya. “Ik vind het zorgelijk dat om zo’n kleine stap al zo’n kabaal gemaakt wordt. Het gaat hier om het recht op zelfbeschikking.” Dinah Bons, raadslid Bij1 en zelf trans vrouw: “Ik hoop juist dat het minder lang rondlopen met de verkeerde genderaanduiding tot minder geweld tegen trans mensen gaat leiden.”

Al vaker oproep uit Amsterdam

De oproep uit Amsterdam is niet ondertekend door JA21, Denk, Forum voor Democratie, CDA en VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Claire Martens zegt dat niets over het standpunt van de de grootste oppositiepartij in de stad. “Transgender rechten zijn ontzettend belangrijk. Echter, wij vinden dat Amsterdam moet stoppen met ‘Amsterdam roept op tot’. De gemeenteraad gaat hier niet over. Dit is een vraagstuk voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer.”

Het is zeker niet de eerste keer dat de Amsterdamse raad zich uitspreekt over onderwerpen waarover de besluitvorming in Den Haag ligt. Vorige week nog stemde een meerderheid van de raad in met de oproep richting de Tweede Kamer om het boerkaverbod in te trekken. Dat deed de raad in 2020 ook al, toen zonder succes.

Dinsdag en woensdag wordt het wetsvoorstel rond de Transgenderwet besproken in de Tweede Kamer. Per jaar wijzigen tussen de 600 en 700 mensen hun geboorteakte.