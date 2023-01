Amsterdamse raadsleden lopen tegen grenzen aan: werkdruk is te hoog

De Amsterdamse raad wordt vaak gezien als springplank naar de landelijke politiek, maar weinig raadsleden willen die stap nog zetten. Beeld Daphne Lucker

Leden van de Amsterdamse gemeenteraad hebben het veel te druk. Daarbovenop krijgen veel van hen regelmatig te maken met intimidatie en bedreiging. Dat blijkt uit een rondgang van Het Parool onder 43 van de 45 Amsterdamse raadsleden. Op een schaal van 1 tot 10 geeft bijna driekwart van de raadsleden aan dat de werkdruk hoger is dan 8, oftewel ‘zeer hoog’. Ze zeggen daardoor niet altijd toe te komen aan het lezen van stukken die nodig zijn om debatten te voeren, hebben weinig tijd voor werkbezoeken en komen nauwelijks toe aan weekend.

Raadsleden vormen samen met het college van burgemeester en wethouders het stadsbestuur. Ze zijn verantwoordelijk voor het controleren van bestaand beleid en het maken van nieuw beleid. In Amsterdam gaat het om een begroting van 6,7 miljard euro waarop zij toezicht moeten houden.

Het is parttime werk, officieel tussen de 16 en 20 uur per week. Maar vooral Amsterdamse raadsleden met een jong gezin laten weten het lastig te vinden om raadswerk, privé en een baan te combineren. In de vorige collegeperiode vertrokken Nicole Temmink (SP) en Paul Guldemond (D66) om deze reden, terwijl deze periode Daniëlle de Jager (D66) al na een half jaar het voor gezien hield.

Fulltime

Mede door de drukte vindt iets meer dan de helft van de Amsterdamse raadsleden het een goed idee als raadslid zijn in Amsterdam een fulltimebaan wordt. Zij zeggen dat het een manier is om de hoge werkdruk te tackelen en hun werk goed te kunnen doen. GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting: “Je kunt niet volhouden dat een stad met bijna één miljoen inwoners en de een-na-grootste begroting van het land bestuurd wordt door 45 deeltijdpolitici.”

Een derde twijfelt, tegengeluiden zijn er ook: door het een fulltimebaan te maken zeggen sommige raadsleden dat zij hierdoor minder goed zouden weten wat zich in de maatschappij afspeelt. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa zou bijvoorbeeld haar werk in het onderwijs niet willen opgeven.

Andere suggesties die worden genoemd, zijn het beter ondersteunen van raadsleden of het uitbreiden van de gemeenteraad met meer leden. Sommige politici pleiten voor minder vergaderuren, en betere en simpelere informatie vanuit wethouders om de werkdruk te verlichten.

Intimidatie, racisme en seksisme

Uit de rondgang blijkt ook dat in Amsterdam vier op de tien raadsleden geregeld te maken heeft met bedreigingen en intimidatie. Zij worden de huid vol gescholden op sociale media en krijgen persoonlijke haatmails. Dit gebeurt over het gehele spectrum en vooral bij raadsleden met uitgesproken meningen.

Zo krijgt Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21, geregeld te maken met boze reacties. “Op straat gaat het om de doorgang blokkeren en schelden. Online dat men mij ‘nog wel tegenkomt’.”

Vrijwel alle vrouwelijke raadsleden krijgen daarnaast te maken met seksisme, raadsleden met een religieuze achtergrond of migratieachtergrond ontvangen veel racistische mails. Sheher Khan, fractievoorzitter van Denk: “Controversiële onderwerpen roepen vaak negatieve reacties op. Bijvoorbeeld mijn verzoek tot WK-schermen voor de wedstrijden van Marokko leidde tot racistische en intimiderende mails.”

Minder media-aandacht

Veel raadsleden zeggen dat de bedreigingen en intimidatie erbij lijken te gaan horen. Sommigen mijden hierdoor sociale media, anderen zeggen een olifantenhuid te ontwikkelen of stellen dat het hun waardering voor het werk doet verminderen. Toch zijn de raadsleden in groten getale enthousiast over het werk. “Opgeven is toegeven,” zegt VVD-fractievoorzitter Claire Martens.

De Amsterdamse raad wordt vaak gezien als springplank naar de landelijke politiek, maar slechts vijf raadsleden spreken onomwonden uit de stap te willen zetten. Een van de redenen is dat de zichtbaarheid in de Tweede Kamer nog groter is en zij nog makkelijker doelwit worden.

Een handvol raadsleden vindt overigens dat het meevalt met de werkdruk en dat de raad vooral de hand in eigen boezem moet steken. Genoemd wordt dat raadsleden beter moeten kiezen waar ze tijd aan besteden. Zo zouden sommigen te veel tijd besteden aan zichtbaarheid en media-aandacht in plaats van inhoudelijke dossiers.