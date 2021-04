Amsterdamse raad wil alvast lokaal lachgasverbod, in afwachting van landelijke ban

Beeld Getty Images

Of het nu het gesis is van de distikstofmonoxide uit de ballonnen van jongeren in het Vondelpark, of de lege metalen ampullen die op parkeerterreinen worden achtergelaten, het valt niet meer te ontkennen dat er in Amsterdam veel lachgas wordt gebruikt.

Eerder voerde de gemeente al een felle strijd met de handelaren in lachgas, beelden van dealers die in de uitgaansgebieden het spul openlijk verkochten vanuit grote tanks in bakfietsen gingen het hele land door. De gemeente perkte sindsdien de straathandel in en verbood al het aanbod ervan op evenementen. Nu komt de restrictie van het populaire genotsmiddel in een nieuwe fase. De raad dringt aan op een algeheel verbod in Amsterdam.

Meer tijd

Vanwege de gezondheidsrisico’s die veelvuldig lachgasgebruik met zich meebrengt, werd er ook in Den Haag al langer gewerkt aan een landelijk verbod op de verkoop voor recreatief gebruik. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Preventie) kondigde het in 2019 aan, maar dit voorjaar werd duidelijk dat zo’n verbod nog wel even op zich laat wachten. De implementatie ervan zou meer tijd kosten dan gedacht, waardoor het pas medio 2022 van kracht wordt.

Daar wil een bonte coalitie van partijen in de gemeenteraad niet langer op wachten. Zij zijn klaar met de overlast en zullen er woensdag in een debat met burgemeester Femke Halsema op aandringen dat zij een extra stapje zet.

Gesloopte levens

Op initiatief van de PvdA en de ChristenUnie lijkt er een krappe meerderheid te ontstaan met onder meer de VVD, Denk, CDA, PvdD, PvdO, Ja21 en FvD, die een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas steunen. “Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen”, zegt PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. “Het is als gif en gif hoort niet verkocht te worden.” Ook voor de CU zijn de gezondheidsrisico’s de belangrijkste reden om door te pakken. “De bescherming van de gezondheid van jonge Amsterdammers kunnen we niet voor ons uit schuiven,” zegt duoraadslid Gerjan van den Heuvel.

Hoewel Halsema eerder zei dat ze de gevaren van overmatig lachgasgebruik ook ziet, voelde ze weinig voor een plaatselijk verbod. Een landelijk verkoopverbod zou duidelijker zijn en de handhaving op straat een stuk efficiënter maken, antwoordde ze eerder op vragen van raadsleden. Maar nu de raad opnieuw zo aandringt is het de vraag of Halsema toch al eerder in actie moet komen. Coalitiepartijen D66 en GroenLinks waren eerder sceptisch over een plaatselijk verbod.

Speciale bevoegdheid

Of een lokaal verbod er sneller komt dan het Haagse verbod, is overigens de vraag. Een APV-wijziging, de meest logische manier om lachgas te verbieden, kost doorgaans ook enkele maanden om door te voeren.

De burgemeester vroeg en kreeg onlangs wel de speciale bevoegdheid om lachgas (en ook alcohol en muziekinstallaties) tijdelijk en plaatselijk te kunnen verbieden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote groepen jongeren zich met mooi weer in parken verzamelen en onder invloed van dergelijke genotsmiddelen de coronaregels negeren. Hiervan is tot op heden nog geen gebruik gemaakt.

Ook in Arnhem, Rotterdam en in buurgemeente Haarlemmermeer gelden al plaatselijke vormen van het lachgasverbod.