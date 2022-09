Amsterdamse raad roept Den Haag op boerkaverbod in te trekken

Beeld ROBERT VOS/ANP

Aan de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, in 2019, is in Den Haag ruim veertien jaar politieke discussie vooraf gegaan. Het verbod geldt in het openbaar vervoer, op scholen, in overheidsgebouwen en in de gezondheidszorg en werd in de volksmond al snel boerkaverbod genoemd.

De Tweede Kamer gaat dit jaar, waarschijnlijk in november, over de veelbesproken wet debatteren. Woensdag besloot de Amsterdamse gemeenteraad zich hierin te mengen: een meerderheid heeft voor een motie gestemd waarin Halsema Den Haag kenbaar moet maken dat de gemeenteraad van de hoofdstad niet achter het verbod staat. Zij wil dat het verbod ‘zo spoedig mogelijk’ wordt ingetrokken.

Het initiatief voor de oproep komt van raadsleden Sheher Khan (Denk), Yasmine Bentoumya (GroenLinks) en Nilab Ahmadi (Bij1). Bentoumya: “Het is een symbolische wet, ontraden door de Raad van State en Amnesty International. Een symbolische wet met grote gevolgen. Sinds de invoering ervan worden meer moslima’s fysiek en verbaal lastiggevallen. Moslima’s mét en zonder nikab.”

Vrijbrief voor intimideren

Amsterdams actieonderzoek van begin dit jaar laat inderdaad zien dat het verbod een groot versterkend effect heeft op moslimdiscriminatie. Het sentiment rondom vrouwen met hoofddoek wordt negatiever. Volgens de onderzoekers draagt deze wetgeving er bovendien bij aan de vergroting van de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in de stad.

Exacte cijfers over het aantal vrouwen in Nederland dat een nikab of boerka draagt, zijn niet bekend. Experts schatten dat het gaat om vijftig tot vierhonderd vrouwen. Onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet uitvoeren laat zien dat vrouwen die een een nikab of boerka dragen, vaker last hebben van intimidaties en geweld. Daders zouden de wet gebruiken als een vrijbrief voor hun gedrag.

Zowel Bentoumya als Khan vindt daarom dat door deze wet moslima’s op de ‘voorgrond van uitsluiting’ staan. Vrouwen in nikab gaan hierdoor niet naar oudergesprekken en mijden het openbaar vervoer. Bentoumya: “Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen wat ze dragen. Dat is niet aan de overheid. De wet zorgt ervoor dat deze vrouwen geen volwaardig onderdeel mogen zijn van onze samenleving.”

Nog nooit een boete uitgedeeld

Het verbod heeft in Nederland tot nu toe nog niet tot een bekeuring geleid, laat de Nationale Politie weten. De politie deelde slechts enkele waarschuwingen uit en dat gebeurde vooral kort na de invoering van het verbod in 2019.

Op het Amsterdamse gemeentehuis is wel een vrouw met nikab geweigerd. Halsema zei toen dat de gemeente hiertoe wettelijk is verplicht en dat beveiligers de instructie hebben mensen die deze kleding dragen te weigeren. Het GVB kreeg in 2020 ook een melding dat een vrouw met nikab geweigerd zou zijn door de chauffeur, maar zij was later onvindbaar.

In de Amsterdamse gemeenteraad woedt al jaren verhit debat over het verbod . CDA, VVD, JA21, FvD en SP zijn er voorstander van. Zij vinden dat het boerkaverbod bijdraagt aan de emancipatie van vrouwen. Halsema was aanvankelijk nog tegen en zei in 2018 het rijksbeleid niet uit te zullen voeren. “Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen omdat ze een nikab dragen,” zei ze. “Dat is onbespreekbaar, lijkt me.”

Eerder ook al verzet vanuit raad

Woensdag liet de burgemeester zich niet in de kaart kijken. Halsema: “Ik weersta de verleiding tot het voeren van een inhoudelijke discussie. De motie is een oproep aan de raad. Ik zou het oordeel dan ook aan de raad willen overlaten. Als de motie een meerderheid behaalt, ga ik de wens van de raad vanzelfsprekend doorgeleiden aan de Kamer en het kabinet.”

De motie van Denk, Bij1 en GroenLinks wordt gesteund door Volt, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren. Het is niet de eerste keer dat zij deze boodschap door de burgemeester aan de politiek in Den Haag laten overbrengen. In 2020 stuurde de raad Halsema al eens naar Den Haag met het verzoek de evaluatie over het boerkaverbod te vervroegen. Zonder succes.

Het is dan ook nog maar de vraag of Den Haag deze keer luistert naar Amsterdam: coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie lijken nog steeds voorstander van het verbod.