Amsterdamse raad keert zich tegen avondklok

Een mondkapje op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Beeld ANP

Een motie van D66 waarin de raad zich uitspreek tegen de door het kabinet aangekondigde coronamaatregel, kan in ieder geval rekenen op steun van coalitiepartij GroenLinks, en oppositiepartijen Denk, Partij voor de Dieren, JA21 en Bij1.

Volgens de indieners is de avondklok, die op tafel ligt in politiek Den Haag, en waar de Tweede Kamer donderdag over zal debatteren, niet nodig. “Het is rustig op straat in Amsterdam, het gaat hier relatief goed,” zei D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. “Als jongeren hierdoor de hele nacht bij elkaar gaan zitten, spannen we dan het paard niet achter de wagen?”

Ook denken de partijen dat de handhaving van de avondklok onuitvoerbaar is en dat alleenstaanden, kwetsbaren en jongeren hierdoor onevenredig hard getroffen worden.

Wel beloofde Van Dantzig dat hij zich aan de avondklok zal houden als die dit weekend toch wordt ingevoerd.

Verkeerde voorbeeld

Partijen als VVD en PvdA vinden dat D66 en de overige partijen het verkeerde voorbeeld geven, dat bovendien verwarrend kan zijn voor de inwoners van de hoofdstad. “Je geeft hiermee een boodschap van verdeeldheid af, in plaats van dat we er samen de schouders onder zetten,” zei VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

Het is nog niet zeker of er in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden is voor de maatregel. Volgens het kabinet en het OMT kan een avondklok tussen 20.30 uur en 04.30 uur een substantieel dempend effect hebben op de verspreiding van het virus.

Burgemeester Halsema heeft ook zorgen over de invoering van een avondklok, zegt ze, maar vindt dat de stad het advies van het OMT en het RIVM moet volgen. “Ik ga niet naar de Tweede Kamer met de boodschap dat dit mijn opvatting is, wel van een substantieel deel van de raad.”

Halsema zei ook dat ze vindt dat de stad een groot compliment verdient omdat het aantal besmettingen daalt terwijl Amsterdam een dichtbevolkte stad is.