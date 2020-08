Amsterdamse raad eerder terug van reces voor overleg stijgend aantal besmettingen

Beeld Maarten Brante

Het debat vindt waarschijnlijk volgende week donderdag plaats, op verzoek van VVD, CDA en coalitiepartij SP. “Het is ons niet precies duidelijk wat de gemeente allemaal doet om een regionale lockdown te voorkomen,” zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. “Ook zijn we erg geschrokken van de capaciteitsproblemen bij de GGD, dat contactonderzoek is juist een heel belangrijke basis voor de bestrijding van het virus.”

De wens om eerder weer in discussie te gaan is begrijpelijk, want het virus wint terrein in Amsterdam. Vorige week werd duidelijk dat het aantal positieve coronatesten in de regio Amsterdam in korte tijd gestegen van 2 naar 5 procent. Woensdag meldde het RIVM dat er in een etmaal 111 nieuwe besmettingen in Amsterdam zijn bijgekomen.

Eigenlijk zou de gemeenteraad pas in de week van 26 augustus voor het eerst weer vergaderen, maar dat wordt nu een week vervroegd. Waarschijnlijk worden, net als eerder dit voorjaar, ook experts van de verschillende hulpdiensten uitgenodigd om de raad een update te geven over de situatie.

In juli onderbrak ook burgemeester Halsema al haar vakantie, toen er op de Wallen ineens topdrukte was ontstaan wegens groeiende bezoekersstromen.