Amsterdamse priklocaties zetten boostervaccin zonder afspraak: ‘Er was geen hónd’

Frank Diamand (82) had nog geen uitnodiging ontvangen toen een vriend hem tipte om die dag, 20 november, gewoon bij de vaccinatielocatie op Plein 40-45 in Nieuw-West binnen te lopen. “Ik trof er vriendelijke, prettige mensen, die me goed hielpen. Ze controleerden of mijn tweede vaccinatie een halfjaar geleden was en ik vulde een gezondheidsverklaring in. De prik werd zonder problemen gezet.”

Eenmaal thuis ontving de dichter en filmmaker alsnog – met terugwerkende kracht dus – een afspraakbevestiging in zijn mail, met daarop het moment dat hij, zonder afspraak, was geprikt. “De vaccinatielocaties werken sneller dan de administratie. Het lijkt me daarom zinnig dat de GGD ook mensen zonder afspraak prikt.”

‘Ik kan er kwaad van worden’

Niet alle boostervaccinaties verlopen zo vlot. Nederland bungelt onderaan de lijst met Europese landen als het gaat om het aantal boosterprikken per honderd inwoners (zie grafiek). En dat terwijl het geen overbodig extraatje is; een derde shot Pfizer is bittere noodzaak tegen de deltavariant, stellen experts.

Marion (81), wier achternaam bij Het Parool bekend is, ziet vooral het belang van de booster. “Verdorie, ik wil die ziekte niet krijgen. Dat wil toch niemand? Hoe meer mensen geprikt worden, hoe beter.” Hoewel een uitnodiging niet nodig is om online een afspraak te maken, is die telefonisch wel nodig. “Het lukte me daarom niet om een afspraak te maken, terwijl ik al wel aan de beurt was – ik ben stokoud!” Op 25 november nam ze het heft in eigen hand. “Ik fietste naar de RAI en daar was werkelijk geen hónd. Iedereen was dolblij dat er eindelijk iemand binnenliep.”

Aan de hand van Marions BSN-nummer werd de datum van haar tweede prik gecontroleerd en na het invullen van een gezondheidsverklaring was de boosterprik zo gepiept. “Binnen een half uur stond ik weer buiten. Belachelijk toch dat zoveel mensen voor niks wachten? Ik kan er kwaad van worden.”

Ook zeventigplussers

De twee tachtigplussers kennen leeftijdgenoten met soortgelijke verhalen uit Amsterdam, Amstelveen en Naarden. Maar ook Amsterdammers die de tachtiggrens nog niet bereikt hebben, konden op de bonnefooi terecht voor een booster. Een echtpaar (75 en 78), dat ook niet met naam in de krant wil, kreeg een boosterprik bij de vaccinatielocatie op Schiphol. Een medewerker vroeg nog of zij een afspraak hadden. Nadat de twee ‘nee’ hadden geantwoord, werden ze naar de goede rij gestuurd.

Het stel weet dat niet iedereen geluk heeft bij een spontaan bezoek. Een vriendin ging een paar dagen eerder, maar kon niet geprikt worden omdat er geen vaccin meer beschikbaar was. En een koppel dat tegelijk met hen op de vaccinatielocatie was, werd naar huis gestuurd. Ze vermoeden dat zij onder de zestig en daarmee te jong waren.

Reactie GGD

GGD Amsterdam-Amstelland laat weten dat er ‘incidenteel, als er ruimte was’ boosterprikken zijn gezet zonder afspraak. Deze mensen hadden volgens de woordvoerder de juiste leeftijd en minimaal een halfjaar eerder hun tweede vaccinatie ontvangen. “Het gaat om hoogbejaarde mensen, die wil je natuurlijk liever niet wegsturen.”

Een woordvoerder van GGD Kennemerland, waar de vaccinatielocatie op Schiphol onder valt, erkent dat daar ‘enkele mensen’ ónder de tachtig zijn geprikt. “Als we de capaciteit hadden, zijn we daar coulant in geweest, omdat ook wij de urgentie voelen om de boosterprik zo snel mogelijk te zetten. Dit waren altijd mensen boven de zestig.” Beide woordvoerders geven aan dat het inmiddels te druk is om nog coulant te zijn en roepen mensen op echt een afspraak te maken.

Na felle kritiek op de trage Nederlandse boostercampagne, beloofde het demissionair kabinet tijdens het coronadebat op woensdag verbetering. Het tempo moet omhoog: van 200.000 naar 700.000 inentingen per week. Alle zestigplussers zouden zo voor de jaarwisseling een boostervaccinatie kunnen krijgen, mits ze hun laatste prik zes maanden of langer geleden kregen. Vrijdag komt het kabinet met de details rond deze ‘megaoperatie’.