Amsterdamse politie zet tijdens jaarwisseling fors meer agenten in

Beeld ANP

Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw vrijdag in een interview met AT5. “Het zal een moeilijke nacht worden,” aldus Paauw.

De hoofdcommissaris is bezorgd over de jaarwisseling nu er door de coronacrisis beperkingen zijn voor feestvierders, en weinig tot geen alternatieven. “Dat is de reden waarom we een fors hogere inzet hebben dan vorig jaar,” zegt Paauw. “Niet alleen in ME-verband, maar ook gewoon veel mensen op straat, veel blauw om vroegtijdig op te kunnen treden.”

Pauw hoopt dat mensen hun gezonde verstand gaan gebruiken, en benadrukt dat deze situatie tijdens oud en nieuw iets is waar mensen ‘doorheen moeten bijten’. “Laten we met alle beperkingen ervoor zorgen dat wij als politie niet tegenover onze bevolking komen te staan.”

Ook in de rest van het land zet de politie ‘fors meer’ agenten in om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten. Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied.

Aanleiding voor de extra inzet is volgens de politie zowel het vuurwerkverbod als het ‘maatschappelijke ongenoegen’ in de samenleving. “Mensen zijn de coronabeperkingen beu en hebben een uitlaatklep nodig. De evenementen die normaal voor vertier en afleiding zorgen, zoals de aftelmomenten en de vreugdevuren, kunnen niet doorgaan en de horeca is dicht.” Toch zijn de beperkingen belangrijk, benadrukt de politie. “We doen het met elkaar zodat de zorg niet overbelast raakt.”