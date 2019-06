‘Amsterdamse politie zet omstreden methode in voor bekentenis moord’

Patrick van Dillenburg. Beeld Politie Amsterdam

Dat blijkt uit het strafdossier, zo meldt actualiteitenprogramma EenVandaag.

Bij de omstreden Mr. Big-methode creëren infiltranten van de politie in zware zaken waarin wel verdachten zijn maar geen bewijs een crimineel netwerk rond de verdachte om hem zo tot een bekentenis te verleiden. Zo biechtte de verdachte Ad K. de moord op Van Dillenburg op. Hij dacht dit tegenover een vriend te bekennen, in ruil voor veel geld, maar in werkelijkheid was die vriend een undercoveragent.

Van Dillenburg was op 2 januari 2002 bij zijn vriendin op de Willemsstraat toen hij een telefoontje kreeg. Hij zei daarop tegen haar dat hij even weg moest, maar kwam nooit meer terug. Uit het onderzoek dat de recherche vervolgens startte, is het beeld gerezen dat Van Dillenburg zich bezighield met drugs en een conflict had met Surinaamse drugsbaronnen.

‘Broodje aap’

Ad K. werd in februari dit jaar aangehouden en zit al drie maanden in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Tegenover EenVandaag ontkent K. dat hij bij de moord betrokken was: ‘Ik heb hem absoluut niet vermoord,’ zegt hij. ‘Ik zit onschuldig vast voor een moord die nooit heeft plaatsgevonden. Ik heb die undercoveragenten een broodje aap verkocht.’

K. zou Van Dillenburg kennen uit het criminele milieu. Geconfronteerd met zijn verleden biechtte hij uiteindelijk de moord op, zo meldt EenVandaag op basis van opnames van de undercoveragenten. ‘Het was op een industrieterreintje in Halfweg. Daar heb ik hem voor z’n kop geknald. Toen hebben we hem eerst begraven, beton erop gegooid. Toen dachten we dat iemand het wist, hebben we hem eruit gehaald en in de shredder gegooid.’

Hoge geldbedragen

De undercoveroperatie zou in totaal anderhalf jaar hebben geduurd. K. heeft van zijn zogenaamde vrienden, waarvan agent ‘Patrick’ zich voordeed als een grote crimineel die handelde in vals geld, in die periode meerdere keren hoge geldbedragen ontvangen. Ook kochten de infiltranten onder andere voor duizenden euro’s aan schilderijen van zijn vriendin.

Vito Shukrula, de advocaat van K., zegt tegen EenVandaag dat de verklaring van zijn cliënt onbetrouwbaar is. ‘Het is namelijk een valse bekentenis. Er is ook geen ondersteunend bewijs. Dit kan leiden tot een gerechtelijke dwaling. Ad is namelijk dingen gaan zeggen die hij niet heeft gedaan.’

Het ergste, vindt Shukrula, is dat deze methode is ingezet tegen een ‘labiele drugsverslaafde’. ‘Ad leefde van 60 euro per week. Dan lonkt opeens het grote geld en moet hij zich bewijzen als een zware jongen. Wie zou zich niet met zo’n leugen willen ontworstelen aan een arm junkbestaan?’

Het OM laat aan het tv-programma weten in deze zaak voor de inzet van deze opsporingsmethode te hebben gekozen in samenspraak met de politie. ‘Vanzelfsprekend zijn daarbij alle risico’s meegewogen. In de zittingszaal zullen we verder ingaan op de stand van het onderzoek en de keuzes die daarin zijn gemaakt.’