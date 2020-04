Amsterdamse politie wil criminele rappers hun podium afnemen

Still uit de video 'Amiri' van JoeyAK (midden). Beeld YouTube

Criminele rappers zoals JoeyAK en DjagaDjaga showen met pakken geld, exclusieve kleding en horloges, gouden kettingen, dikke auto’s en niet zelden vuurwapens. Ze zijn mateloos populair onder jongeren. Dat ze voor zware misdrijven in de cel zitten doet aan hun populariteit niet af. Integendeel. Hun raps en clips worden miljoenen keren gestreamd.

JoeyAK (Joël H., 23) en DjagaDjaga (Jason L., 27) groeiden op in de Bijlmer. Joël H. zit vast omdat hij een moeder en haar kinderen van 3 en 7 zou hebben ontvoerd, haar met kokend water zou hebben overgegoten en met een vuurwapen op het hoofd zou hebben geslagen. Jason L. zit een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor zijn sleutelrol in een liquidatie in Bijlmerflat Kikkenstein.

Vrienden uit hun entourage zitten diep in de drugshandel, zitten veelal ook vast of zijn inmiddels op jonge leeftijd geliquideerd.

Opgesloten of dood

Door in hun muziek criminaliteit en geweld te verheerlijken zijn rappers als JoeyAK en DjagaDjaga negatieve rolmodellen voor kansarme kinderen, in de visie van de politie, justitie en gemeente. “Deze jongens maken héél snel carrière, zowel in de muziek als in de cocaïne,” zegt Chris Koers, districtschef van de politie in Amsterdam-Zuidoost (en Oost). “Ze groeien in korte tijd uit tot iconen, maar het loopt altijd hetzelfde af: ze belanden achter de (cel)deur of in de kist.”

“In Zuidoost, met veel armoede en laaggeletterdheid, hebben veel kinderen nauwelijks perspectief op goede scholing of een baan, maar ze zien wél die jongens op straat die heel veel geld en dure spullen hebben. Zodra die jongens opgesloten zitten of dood zijn, probeert de volgende generatie in het gat te springen.”

Plaatsvervangend chef Jonne Janssen van de Amsterdamse recherche: “Die criminelen die vanuit het niets binnen een halfjaar belangrijke posities innemen, baren ons grote zorgen. Zij verheerlijken het grote geld en worden op handen gedragen, terwijl we de jeugd juist een heel ander toekomstbeeld willen bieden.”

Schijnwerpers

Een Amsterdamse delegatie is gaan kijken in Engeland. Daar experimenteert de overheid al met het wegnemen van de schijnwerpers op criminele rappers.

In Amsterdam zijn recent twee grote evenementen op het laatste moment afgelast onder druk van politie, justitie en gemeente, omdat JoeyAK er zou optreden of omdat een aan criminelen gelieerde organisator er voor grof geld viptafels wilde aanbieden aan gezinnen.

Ook wil de overheid partijen zoals jongerenzender FunX, hiphopplatform 101Barz van BBNVara of grote labels vragen de criminele rappers te weren.

‘Struggle’

Jason L., ‘DjagaDjaga’ stelt in een reactie dat hij juist geen negatief rolmodel wil zijn. “Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost en mijn leven is een struggle. Ik verheerlijk geen geweld en wil anderen daartoe zeker niet aanzetten. Ik rap over wat om me heen gebeurt en over pijn en verdriet.”

Joël H., ‘JoeyAK’: “Ik herken me niet in het beeld dat van me wordt geschetst.”

