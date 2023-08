Amsterdamse politie vraagt Rijk om 200 extra specialisten tegen explosies en ander drugsgerelateerd geweld

Kapotte ramen in de Leidsestraat waar zich woensdagochtend in alle vroegte een explosie bij een horecagelegenheid heeft voorgedaan. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

De leiding van de hoofdstedelijke eenheid wil de extra krachten en middelen ‘specifiek inzetten op de thema’s geld, geweld en kwetsbare wijken en jongeren’, staat in een brief waarin de Amsterdamse politiechef Paauw de claim onderbouwt. Het Parool heeft de brief ingezien.

De kosten voor de tweehonderd formatieplaatsen (voltijdbanen) plus middelen worden blijkens bijlagen van de brief geraamd op een kleine 27 miljoen euro. Daarvoor moet een breed palet aan specialisten in zowel de opsporing als in het vergaren en verwerken van informatie worden aangetrokken, plus politiemensen die de contacten met andere partijen in binnen- en buitenland kunnen verbeteren en intensiveren.

Grootste veiligheidsdreiging

Paauw beschrijft de ‘hardnekkige problemen en uitdagingen waaraan we nu te weinig kunnen doen’. De ‘grootste veiligheidsdreiging in Amsterdam’ noemt hij ‘de drugsgerelateerde criminaliteit en de daaraan verbonden ondermijning’.

Hij memoreert dat er in vier weken twaalf explosies zijn geweest en er dagelijks sprake was van geweld zoals, afgezien van die ontploffingen, schietpartijen en plofkraken. Wat de ontploffingen betreft, noemt hij het ‘een wonder dat het tot nu toe bij grote materiële schade is gebleven’, en bij ‘grote gevoelens van onveiligheid’. Woensdagochtend waren er in Amsterdam nog twee van die explosies.

De politie wil niet ingaan op de lobby voor fors meer middelen die al meer dan een jaar gaande blijkt te zijn. De claim is vorig voorjaar achter gesloten deuren toegelicht aan (inmiddels demissionair) minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Ook de gemeenteraad heeft in een besloten deel van een vergadering een presentatie gekregen.

Fundamentele versterkingen

Samen met de collega’s in Rotterdam heeft de Amsterdamse driehoek van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Paauw de Tweede Kamer een brief gestuurd met het verzoek ‘samen met ons prioriteit te geven aan het terugdringen van de drugseconomie die zich in de hoofdstad concentreert’.

Het moet gaan om preventie, het aanpakken van criminele geldstromen en netwerken, meer mogelijkheden informatie te delen en het beter op elkaar aansluiten van landelijke en regionale maatregelen.

Minister Yesilgöz heeft op haar beurt gezegd dat nooit eerder zo structureel geld is vrijgemaakt voor ‘de oorlogskas tegen georganiseerde criminaliteit’, maar de Amsterdamse politie heeft in een inventarisatie nu heel precies uiteengezet welke ‘structurele en fundamentele versterkingen de stad nodig heeft’, bovenop wat Amsterdam al krijgt. Nieuwe mensen zouden voornamelijk een verkorte politieopleiding moeten krijgen, zodat ze snel inzetbaar zijn.

Het gaat onder meer om versterking van het zogeheten cryptoanalyseteam dat onderschepte data analyseert, digitale onderzoekers en infiltranten, informatiespecialisten, materieel zoals extra afluistersystemen, nachtcamera’s, slimme verkeerscamera’s, een droneteam en versterkingen voor de forensische opsporing (voorheen de technische recherche).

Minister komt niet door

Daarnaast moeten er financiële experts bij, cybercrimespecialisten, deskundigen op het vlak van mensenhandel, een criminoloog, een jeugdwerker, specialisten in de bestrijding van de criminaliteit in de haven en op de bloemenveiling, versterkingen van het team Bewaken en Beveiligen en specialisten in internationale samenwerking.

De lobby in Den Haag heeft volgens ingewijden vooralsnog geen resultaat gehad. De minister zou de claim op formele gronden hebben afgewezen. Dat het kabinet is gevallen en de regering inmiddels demissionair is, helpt daarbij niet.

Grote impact in kwetsbare wijken De Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef maakt zich al jaren grote zorgen om de toenemende criminaliteit als gevolg van de geëxplodeerde internationale en regionale cocaïnehandel. Die heeft in de kwetsbare wijken een grote impact doordat jongeren en jonge mannen zich door de internationale drugsorganisaties laten inschakelen. Hoewel de laatste jaren maar heel weinig liquidaties hebben plaatsgevonden en de criminaliteit in het algemeen al jaren afneemt, baart het de driehoek zorgen dat veel jongeren gemakkelijk bereid zijn voor grote criminele organisaties bijvoorbeeld cocaïne uit de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen te halen, drugs te koerieren of tegen een bescheiden vergoeding bommen te leggen of op panden te schieten.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: