Amsterdamse politie treft bij controle illegaal tentenkamp veroordeelde voor poging tot doodslag aan

Bij de controle door het politiesysteem kwam de veroordeling aan het licht. Beeld Joris van Gennip

De politie schrijft op Facebook ‘de laatste tijd’ klachten te hebben ontvangen over een tentenkamp rondom appartementencomplex Huigenbos. Het zou er een komen en gaan zijn van personen.

Op basis van die klachten onderzocht de politie de omgeving en werd het tentenkamp gevonden. Er werden meerdere processen-verbaal uitgeschreven, omdat de natuur rondom de tenten ‘zwaar bevuild’ was. In samenwerking met de gemeente zijn de tenten ontruimd en de mensen weggestuurd.

Persoon net zo verbaasd

Deze week controleerde de politie het tentenkamp opnieuw. Er werd iemand aangetroffen in de bosjes die er bij de vorige controle nog niet was. Bij een routinecontrole door het politiesysteem bleek dat de man een veroordeling had openstaan voor poging tot doodslag.

‘De persoon in kwestie was net zo verbaasd als wij,’ aldus de politie. De gedetineerde is meegenomen naar het cellencomplex in Zuidoost en wordt overgebracht naar het huis van bewaring om zijn celstraf alsnog uit te zitten.