Amsterdamse politie pakt 7 mensen op voor drugs- en wapenbezit

Stockfoto - op pad met de Amsterdamse politie. Foto: Joris van Gennip Beeld Joris van Gennip

De politie zag op de snelweg A4 een verdachte situatie toen er contact was tussen twee auto’s. Daarop volgden agenten de voertuigen naar een adres in Amsterdam. Toen ze zagen dat de inzittenden vermoedelijk strafbare goederen aan elkaar overdroegen, ging de politie over tot een controle. Hierbij werd in een verborgen ruimte op een bijrijdersstoel 2 kilo cocaïne aangetroffen. Ook in het andere voertuig was een verborgen ruimte aanwezig.

De verdachten komen uit Leidschendam, Den Haag en Amsterdam en zijn tussen de 25 en 38 jaar oud.