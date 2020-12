Amsterdamse politie neemt lading illegaal vuurwerk in beslag

De auto op de foto is niet de auto van waaruit vuurwerk werd verkocht. Beeld ANP

Een van hen was de verkoper van het vuurwerk, de andere drie werden aangehouden omdat ze het vuurwerk zouden hebben gekocht.

De auto met de handel stond geparkeerd in een woonwijk in West. De 22-jarige verkoper werd ter plaatse aangehouden, samen met de drie vermoedelijke kopers: een man van 23 uit Blokker, een man van 25 uit Amsterdam en een 39-jarige man uit Purmerend. Er werden 465 cobra’s, 150 nitraten en 23 shells in beslag genomen.

De mannen die ervan werden verdacht het vuurwerk te hebben gekocht, kregen van het Openbaar Ministerie een boete opgelegd en zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ook de verdachte verkoper is inmiddels weer op vrije voeten.

De politie zegt dat het vuurwerk erg gevaarlijk is, en dat het zeker in een dichtbevolkt gebied voor grote schade had kunnen zorgen. “De verkoop vanuit een kofferbak in een woonwijk zorgt dus voor een enorme gevaarzetting en had aanzienlijke gevolgen voor de hele wijk kunnen hebben,” aldus de politie.