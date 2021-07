Amsterdamse politie gaat weer preventief fouilleren

Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema donderdag in een brief aan de gemeenteraad. De ‘gerichte wapencontroles’, zoals de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (driehoek) het middel noemen, zullen in vijf verschillende buurten mogelijk worden, gedurende een periode van enkele weken. Het gaat om de Dapperbuurt, Bijlmer-centrum, de Burgwallen-Nieuwe Zijde, Geuzenveld en de Waterlandpleinbuurt.

Iedereen die in deze periode een wapencontrole tegenkomt, kan het verzoek krijgen van de politie om mee te werken aan een fouilleeractie, van zowel de kleding, de tas als het voertuig. Er zullen objectieve waarnemers aanwezig zijn bij de wapencontroles die controleren of de politie wel willekeurig te werk gaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen van kleur relatief vaker preventief worden gecontroleerd. Dit wordt etnisch profileren genoemd.

Het betreft tijdelijk een experiment, waaruit duidelijk moet worden of de wapencontroles effect hebben op het wapenbezit en het aantal incidenten met (steek)wapens in de stad. Bijna tien jaar geleden werd er voor het laatst preventief gefouilleerd in Amsterdam, maar de toenmalige burgemeester en politiechef vonden de opbrengst te laag afgezet tegen het hoge aantal politie-uren dat nodig is voor de controleeracties.

Opbrengst niet enige doel

Halsema waarschuwde eerder al in debatten met de raad dat de opbrengst van de preventieve fouilleeracties waarschijnlijk laag zal zijn. Maar volgens politiechef Frank Paauw is de opbrengst niet het enige doel. Hij hoopt dat de wapencontroles ook een vicieuze cirkel doorbreken, van steeds meer mensen die gewapend de deur uit gaan uit angst voor andere mensen met wapens.

De gemeenteraad keerde zich onlangs in meerderheid tegen preventief fouilleren. Maar aangezien de invoering een bevoegdheid van burgemeester Halsema betreft is er geen raadsmeerderheid nodig om er toch mee te beginnen. Voor het eind van het jaar moet er volgens Halsema een evaluatie zijn, die uit zal wijzen of Amsterdam er mee door gaat.