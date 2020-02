Amsterdamse politie gaat voorlopig niet preventief fouilleren

Beeld ANP

Dat bleek tijdens een debat in de raad donderdagmiddag. Er worden allerlei manieren onderzocht om gerichte, flexibele politieacties te kunnen uitvoeren, maar zolang dit niet tot een verbeterde werkwijze leidt gaat Amsterdam er niet aan beginnen.

Zo beloofden Halsema en Paauw een ongeruste progressieve meerderheid van de gemeenteraad concreet dat bij de proactieve verkeerscontroles van de politie niet standaard iedere automobilist gefouilleerd wordt. “De effecten van preventief fouilleren kunnen etnisch profileren zijn en dat gevoel moeten we niet bagatelliseren,” zei politiechef Frank Paauw donderdagmiddag. “Het is dus niet in mijn belang om methodieken te gebruiken die dat gevoel vergroten.”

Ophef na interview

De woorden van Paauw waren belangrijk. Vorige week zei hij op stadszender AT5 nog dat hij het opmerkelijk vindt dat er zo’n taboe rust op de opsporingsmethode. Maar in de Amsterdamse gemeenteraad bestaat een meerderheid van partijen die erg tegen preventief fouilleren is vanwege de risico’s op etnisch profileren. “Een inbreuk op de lichamelijke integriteit en volgens Amnesty een inbreuk op onze grondrechten,” vatte GroenLinks-fractieleider Femke Roosma het samen. “Het was niet zo verstandig dat dit als een stukje rood vlees via een interview de gemeenteraad in werd gegooid,” zei D66-leider Reinier van Dantzig.

Paauw leek geleerd te hebben van de ophef die volgde op het AT5-interview. “Dienders overschatten hun zesde zintuig, daar moet je over nadenken. We moeten naar nieuwe objectieve vormen van controle gaan. Dat is een beweging die een aantal jaren gaat duren.”

Hij wordt hierin gesteund door de burgemeester. Ook Halsema vindt het fouilleren van een staande gehouden automobilist, zonder verdenkingen zoals een recent strafblad, geen goed idee. In Rotterdam gebeurt dat wel standaard bij controleacties. De rechtse oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie hadden daarom gevraagd om dat in Amsterdam ook te gaan doen. Maar Halsema houdt dat verschil bewust intact. “Dat gaat ons te ver.”

FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga verwees naar Rotterdam omdat zij vindt dat de opbrengst van preventief fouilleren opweegt tegen het kleine aantal mensen dat gedupeerd wordt door deze onderzoeksmethode. Daar verzette Halsema zich tegen, omdat dit volgens haar indruist tegen de basis van het strafrecht. “Je laat liever een keer een schuldige lopen, dan mensen onschuldig preventief vast te zetten. Dat willen we in Amsterdam echt niet.”

Zoeken naar alternatieven

Wel werken Halsema en Paauw samen aan alternatieven voor de oude preventieve fouilleerfuiken waarbij de politie alle voorbijgangers staande houden en controleren – bijvoorbeeld alleen in specifieke gebieden, na een concreet geweldsincident. “Het woord preventief wil ik ook niet meer gebruiken, aan controles moeten feiten en een strategie ten grondslag liggen”, zei Paauw.