Amsterdamse politici zoeken wapens tegen beleggers op woningmarkt

Ook al worden in Amsterdam recordaantallen nieuwe woningen gebouwd, het aantal koopwoningen daalt. Beeld Jean-Pierre Jans

“Dit is balen, geen goede ontwikkeling,” zegt Dorrit de Jong van GroenLinks, de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad in een reactie op de nieuwste woningmarktcijfers. Hieruit blijkt dat het aantal koophuizen in de stad daalt. De particuliere huursector groeit daarentegen hard.

Volgens makelaars en wethouder Laurens Ivens is dit het gevolg van het fenomeen buy-to-let, waarbij beleggers huizen opkopen om te verhuren. Particulieren versterken deze trend door een nieuw huis te kopen en hun vorige aan te houden voor verhuur, of door hun overwaarde in te zetten bij de aankoop van een tweede woning.

“Dit zet extreme druk op de betaalbaarheid in de stad,” zegt Tom Leenders (PvdA). “En we hebben geen instrumenten om hier iets aan te doen.”

Zelfbewoningsplicht

Alexander Hammelburg (D66) wijst op de zelfbewoningsplicht die in aantocht is. Kopers moeten dan zelf in hun huis wonen en mogen dat dus niet verhuren. “Die moet er voor gaan zorgen dat koopwoningen ook koopwoningen blijven.”

Nadeel is dat deze plicht alleen geldt voor nieuwbouwhuizen. Het is juridisch niet mogelijk dit in te voeren voor bestaande bouw.

Leenders kijkt met belangstelling naar Berlijn, waar de gemeente huizen heeft opgekocht om die voor gematigder prijzen te verhuren. “Dat is ook voor Amsterdam het onderzoeken waard.” Ook pleit hij voor lokale belastingen voor de aanschaf voor een tweede woning. De Jong (GroenLinks) pleit eveneens voor een hogere overdrachtsbelasting voor tweede of derde huizen, al zal die volgens haar uit Den Haag moeten komen.

Oppositiepartij ChristenUnie maakt zich vooral zorgen om het slinkende middensegment op de huizenmarkt. Amsterdam moet alle belemmeringen voor de bouw moet wegnemen, zegt raadslid Gerjan van den Heuvel. Hij vindt buy-to-let niet perse fout. “Ik zie dat vaak dat ouders of bekenden voor hun naasten een huis kopen om aan hun te verhuren.”

Hala Naoum Néhmé (VVD) spreekt van een ‘belangrijke ontwikkeling’. “Die moeten we eerst goed onderzoeken om te snappen of we van een probleem kunnen spreken.”