Amsterdamse podia waarderen 'lul-niet-lolly'

Het Haagse poppodium Paard van Troje heeft tienduizend 'lul-niet-lolly's' in huis gehaald, een sympathieke actie tegen minder sympathiek gedrag.



Het gratis uit te delen snoepgoed is een vriendelijke wenk om stil te zijn tijdens een concert. Praten met eten in de mond is immers onbeleefd.



Bij een hardrockconcert zal een bezoeker niet veel last hebben van een fluisterende buurman, maar bij een tranentrekkende singer-songwriter klinkt de gevoelige snaar dan toch minder.



Dutch disease

Zoals krakende popcorn bioscoopbezoekers irriteert, zo erg zijn praters tijdens een concert. Gezellig kletsen tijdens een optreden is vooral iets wat Nederlanders doen, vandaar dat dit gedrag onder artiesten the Dutch disease wordt genoemd.