Amsterdamse pedoseksueel (70) krijgt levenslang in Filipijnen

Dat heeft de Amsterdamse politie gemeld op Facebook.



De man werd in september 2015 op de Filipijnen gearresteerd na een tip van Amsterdamse zedenrechercheurs. In april van dit jaar is hij veroordeeld.



In Nederland was de man in 2006 veroordeeld voor het misbruiken van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Amsterdam-Noord.



Kinderopvang

Na zijn vrijlating in 2008 probeerde hij een kinderopvang te beginnen, maar de politie kon dat verhinderen. Ze mochten met toestemming van toenmalige burgemeester Job Cohen ouders waarschuwen.



Enige tijd later dook de man op op de Filipijnen, waar hij zich aanbood als crècheleider en in een contactadvertentie vroeg om een jonge vrouw, liefst met kinderen, om samen een weeshuis te beginnen.



De Nederlandse autoriteiten tipten daarop collega's op de Filipijnen, die de man hebben opgepakt.