Amsterdamse partijen vragen om voorrang statushouders bij sociale huurwoning

Asielzoekerscentra in Nederland zijn overvol en ongeveer een derde van de totale opvangcapaciteit wordt ingenomen door statushouders die nog wachten op een woning en daardoor de uitstroom blokkeren. Het gaat om ongeveer vijftienduizend mensen. Opvanglocatie Ter Apel is overvol en asielzoekers moeten regelmatig buiten de hekken op de grond slapen voordat ze aan hun aanmeldprocedure kunnen beginnen. De opvangcrisis is inmiddels zo groot dat onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een crisisteam is gevormd. Dat heeft een plan voor de veiligheidsregio’s op papier gezet.

Amsterdam kan helpen deze crisis in ieder geval voor een deel op te lossen, vinden raadsleden Suleyman Aslami (D66), Kris van der Veen (GroenLinks), Carla Kabamba (Bij1) en Sheher Khan (Denk). De stad loopt nu net als veel andere gemeenten in Nederland achter met het huisvesten van statushouders door het tekort aan sociale huurwoningen.

Utrecht heeft daarom besloten om vanaf 1 augustus statushouders zes weken lang voorrang te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. ‘Radicale tijden vragen om radicale oplossingen,’ schreef het Utrechtse college daarover. D66, GroenLinks, Denk en Bij1 willen dat Amsterdam dat voorbeeld volgt.

448 statushouders wachten nog op een huis

Elk half jaar krijgen gemeenten van het Rijk de opdracht om woningen te zoeken voor een bepaald aantal statushouders. Hoeveel, dat hangt af van het aantal inwoners. Onder meer vanwege de woningcrisis lukt het een hoop gemeenten structureel niet om zich aan deze taakstelling te houden. Amsterdam moest het afgelopen half jaar 768 statushouders huisvesten – dat is inclusief het restant van de zes maanden daarvoor.

Op 1 juli hadden 320 van die 768 vluchtelingen, die succesvol de asielprocedure hebben doorlopen, een plek gekregen. Daarmee wachten 448 mensen nog op een huis. Amsterdam kampt al langer met een flinke woningcrisis. Buitenlandse studenten wordt voor het eerst zelfs expliciet afgeraden naar de stad te komen, omdat er onvoldoende kamers zijn.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) zei al eerder dat hij hulp nodig heeft om deze crisis aan te kunnen. “Ik ben het er helemaal mee eens dat statushouders een woning moeten krijgen en ik gun ze niets liever. Maar we zitten in een woningcrisis en als gemeente kunnen we dat niet alléén oplossen. We hebben regie, geld en hulp nodig vanuit het Rijk.”

