Amsterdamse parken dit jaar niet 'festivalvrij'

Festivals veroorzaken volgens Mokum Reclaimed 'ingrijpende schade en overlast' aan Amsterdamse parken en pleinen. In een poging de openbare ruimte een jaar vrijaf te geven, werd een vergunning voor de duur van een jaar aangevraagd. Voor heel Amsterdam.



De gemeente heeft de vergunningsaanvraag weliswaar besproken, maar niet beantwoord. Voor de plannen die Mokum Reclaimed had, is geen vergunning nodig. De actievoerders concludeerden op hun beurt dat het uitblijven van een formele reactie betekende dat de vergunning 'van rechtswege' is toegekend.



Slapeloze nachten

In navolging van de gemeente was ook de rechter het daar niet mee eens. De plannen van Mokum Reclaimed wijken te weinig af van een reguliere dag in het park of op het plein. Een vergunning is dus niet nodig. Mokum Reclaimed schrijft dat het zich beraadt op vervolgstappen, en doet dat met opgeheven hoofd.



'We hebben de festivalsector een paar slapeloze nachten bezorgd - want wat zou er zijn gebeurd als Het Jaar van het Park en Plein wel was vergund? Hopelijk zijn zij zich meer bewust geworden van het beslag dat zij op de openbare ruimte leggen.'