Amsterdamse ov-bedrijven hullen zich in regenboogkleuren

De nieuwe regenboogtram van GVB. Beeld TeamTram_GVB, via Twitter

Het is voor het eerst dat alle vervoerders in de Vervoerregio Amsterdam een voertuig laten rondrijden in regenboogkleuren. De vervoerregio neemt de kosten van de bestickering voor haar rekening.

Naast de regenboogkleuren is ook het woord ‘welkom’ in diverse talen te zien. Het regenboogsymbool is volgens de bedrijven ‘een prachtig en krachtig symbool om aan te geven dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft op gelijke behandeling’. De organisatie van Pride Amsterdam verwelkomt het initiatief.

Pride

Zaterdag begint de Pride. De bussen en de tram rijden met ingang van donderdag door de stad en blijven een jaar lang, tot na Pride 2022, in regenboogkleuren rondrijden.

Pride Amsterdam bestaat 25 jaar, maar vanwege corona is de feestelijke viering voor en door de lhbti-gemeenschap een jaar uitgesteld. De botenparade gaat dit jaar niet door en ook de meeste straat- en pleinfeesten zijn afgelast. De Pride Walk op 7 augustus gaat wel door.