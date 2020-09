Amsterdamse ouders over voeding kind: ‘Ze let beter op dan ik’

Samira en Tony Beerensteyn met twee van hun drie kinderen. Beeld Dingena Mol

Samira (33) en Tony (34) Beerensteyn hebben drie kinderen van twaalf, twee en één.

Tony: “Sowieso letten we op dat we niet teveel voeding met suiker kopen, maar je moet ze zo nu en dan belonen. Dan kopen we een ijsje of een donootje of liga-koekjes, die zogenaamde kinderlijke voeding. Maar we zorgen ook dat ze genoeg fruit krijgen.”

Samira: “Met de oudste van twaalf was het makkelijk, omdat hij alleen was. Met die twee kleintjes is het moeilijker. Dan ziet zij iets wat haar broertje eet en dan wijst ze: dat wil ik ook!”

Tony: “We zijn nu ook iets makkelijker, losser. Ze vinden een liga gewoon heel lekker. Soms geef ik het ook om ze stil te krijgen. Ze vragen er zelf om: ‘Papa, ijsje, ijsje.’ Eigenlijk zeggen ze dan: ‘Papa, koop me snel een ijsje, dan ben ik stil.’”

Celine Leenen met één van haar twee kinderen. Beeld Dingena Mol

Céline Leenen (35) heeft twee kinderen van vier en twee.

“Ik let erg goed op voeding. Ik kijk goed wat de toegevoegde stoffen zijn. De voeding van mijn kinderen moet zo veel mogelijk vers zijn en zo min mogelijk bewerkt. Ook als tussendoortje geef ik geen liga-koeken of zoiets. Dan maak ik een rijstwafel voor ze, dat is heel makkelijk. Notenpasta kan altijd op een rijstwafel en dan is het vanzelf wel lekker. En verder krijgen ze gewoon veel fruit. Ik heb wel het voordeel dat hij geen olvarit lust. We hebben dat wel eens geprobeerd, maar hij hoefde het niet.”

“Mijn oudste krijgt ook geen zoet mee naar school. Zijn school heeft ook aangegeven dat ze liever niet hebben dat ouders zoet of koek meegeven, als je dat al zou willen. Hij krijgt daar fruit zoals druiven en appel. Ik vind dat belangrijk. Als je al die producten ziet met extra slechte vetten en suiker, lijkt me dat gewoon niet gezond.”

Moeder Peggy Pater met haar 9-jarige dochter Rory. Beeld Dingena Mol

Peggy Pater (47) met haar dochter Rory (9)

“Zij let beter op voeding dan ik. Ze is echt een gezondheidsfreak. Nu eet ze een muffin, met framboos en aardbeien en blauwe bessen, dat vind ze gewoon lekker, maar normaal eet ze vooral salades en avocado en gerookte zalm. Ze is helemaal niet van het broodje pindakaas of jam. Zo’n kind is ze niet.”

“Voor school krijgt ze een broodje kaas mee. Dan maken ze daar een tosti van. En verder een broodje met gebraden kipfilet. Geen gewone, die moet gebraden zijn. Ik vind het belangrijk dat ze genoeg ijzer en vitamine binnenkrijgt, en dat ze genoeg fruit eet. Dat is goed kinderen. Het is ook goed tegen overgewicht. Als baby was ze heel dik, maar dat is nu allemaal eraf. Dus ze let heel goed op haar voeding, beter dan ik. Soms wil ik een roombroodje pakken en dan zegt zij: ‘Niet doen!’”