Amsterdamse ontwerpers leggen 3D-geprinte vloer op Schiphol

Met deze manier doelt Heinsman op de techniek waarbij 3D-printers een patroon leggen - als een soort kleurplaat - die vervolgens wordt ingekleurd met terrazzo. Dankzij het zelf ontworpen bio-printplastic kan de vloer geheel duurzaam geproduceerd worden.



"We kunnen daardoor hele bijzondere patronen uitwerken, precies op maat. Bij een tegelvloer is dat wel anders, daar moet je vaak stukken kapotmaken om het passend te krijgen."



Subtiel de weg wijzen

Dat ze met de patronen kunnen spelen, komt in het geval van de luchthaven goed uit. "Schiphol krijgt een ontwerp bedacht waarin reizigers subtiel worden gewezen op de juiste route. Denk dat niet aan expliciete pijlen, maar bepaalde lijnen waardoor de passagiers onbewust de juiste kant op worden gestuurd."



De vloer beslaat zeshonderd vierkante meter en wordt op dit moment gelegd. Over ongeveer een halfjaar wordt de G-pier weer in gebruik genomen en is het ontwerp te bezichtigen.



Het bureau gebruikt al langer 3D-printers, zo komt het 3D-geprinte grachtenpand ook uit hun koker. "Wij bieden digitaal op maat geprinte bouwproducten. Ik kan nog niet te veel zeggen, maar kijk niet gek op als wij in de nabije toekomst ook gevels en trappen gaan printen. Het is de toekomst."