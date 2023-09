Amsterdamse onderzoekers komen hoger uit dan Extinction Rebellion: 37,5 miljard euro aan ‘fossiele subsidies’

De politie zet een waterkanon in tegen activisten van Extinction Rebellion die de A12 in Den Haag op 27 mei voor de zevende keer blokkeren. Beeld ANP

Ruim 17 miljard euro - dat is het bedrag dat Extinction Rebellion tijdens eerdere snelwegbezettingen noemde als het totaal van de voordeeltjes die ‘grote vervuilers’ genieten door verkapte overheidssteun. In de aanloop naar een nieuwe bezetting van de A12, aanstaande zaterdag, komen de onderzoekers van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) op het dubbele uit.

Grootverbruikers van fossiele brandstoffen krijgen volgens het Amsterdamse onderzoeksbureau jaarlijks voor 37,5 miljard aan ‘fossiele subsidies’. Dat is ook bij Somo de verzamelnaam, al gaat het in de praktijk niet zozeer om subsidies, maar om belastingvrijstellingen. Misgelopen belastinginkomsten dus, en daarmee is meteen de reden genoemd waarom het niet meevalt daar een bedrag aan te verbinden. “Het is lastig om ze op te sporen, want ze vallen buiten de rijksbegroting,” zegt Boris Schellekens van Somo.

2100 euro per Nederlander

Volgens Somo loopt Nederland 2100 euro per inwoner mis. Consequentie is bovendien dat nieuwe, duurzame energiebronnen door dit soort subsidies op achterstand worden gezet. Verschillende kabinetten hebben beloofd de belastingmaatregelen in kaart te brengen en af te bouwen. In 2020 kwam het kabinet op basis van Oeso-onderzoek tot een schatting van 4,5 miljard per jaar, maar daarin werden heel wat categorieën aangemerkt als ‘niet bekend’.

Precies die categorieën blijken in de berekeningen van Somo miljardenposten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vrijstelling voor de belasting op aardgas die wordt gebruikt voor de opwek van elektriciteit (5,3 miljard, volgens Somo) en de per kuub aardgas of per kilowattuur stroom veel lagere energiebelasting die grootverbruikers in Nederland betalen (13,5 miljard, ook weer volgens Somo).

Meteen blijkt dan dat het knap lastig is om daar een prijskaartje aan te hangen. Somo komt op dit immense bedrag door het uitgangspunt dat de industrie hetzelfde belastingtarief zou moeten betalen als mkb-bedrijven. De overheid komt grootverbruikers tegemoet vanwege hun belang voor de economie en de gedachte dat dit soort bedrijven minstens zoveel klimaatschade veroorzaken wanneer hun fabrieken verkassen naar landen met een slapper klimaatbeleid.

Belastingvoordelen

Somo is daar niet zo bevreesd voor. Uit een CPB-studie maken de onderzoekers op dat bedrijven niet erg geneigd zijn om te verhuizen uit Europa. Ook concluderen ze dat er ook bedrijven tussen zitten die geen toekomst hebben in een duurzame wereld. Door de belastingvoordelen wordt hun de hand boven het hoofd gehouden.

Bij afschaffing van de fossiele subsidies valt de klimaatschade van dit soort grootverbruikers veel lager uit, heeft Somo berekend. Als Nederland daar zoals in internationaal verband beloofd in 2025 mee stopt, zorgt dat voor bijna 20 procent minder broeikasgassen. Als voor afschaffing de tijd wordt genomen tot 2030, loopt de Nederlandse uitstoot altijd nog met 13 procent terug. Schellekens: “We zouden onze klimaatdoelen voor 2030 in één klap halen.”

Nieuwe fossiele subsidies

Het kabinet schrok daar eerder voor terug met als reden dat het deels gaat om afspraken in Europees verband om bijvoorbeeld geen accijns te rekenen op vliegtuig- en scheepvaartbrandstoffen. Toch ziet Somo wel degelijk de mogelijkheid om dit recht te trekken. Als voorbeeld wordt de extra belasting van 26 euro genoemd die Nederland rekent op vliegtickets. Somo waarschuwt ook voor nieuwe fossiele subsidies, zoals voor waterstof, die voorlopig uit aardgas wordt opgewekt.

De schatting van ruim 17 miljard euro aan fossiele subsidies uit de protesten van Extinction Rebellion komt voort uit berekeningen van de econoom Alman Metten, oud-Europarlementariër voor de PvdA. Later stelde hij zijn schattingen bij naar zo’n 30 miljard. Metten heeft ook meegekeken met de sommen van Somo.