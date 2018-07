Amsterdamse onderzoeker vestigt wereldrecord met zwerm drones

Ik kan een kudde drones aan evolutie onderwerpen Guszti Eiben

Duizend drones

Een tweede wereldrecord heeft het Hongaars-Amsterdamse team gehaald door in een computersimulatie duizend drones te laten zwermen met een snelheid van 115 kilometer per uur.



De onderliggende modellen hiervoor zijn nieuw. De Hongaarse onderzoekers gebruikten modellen om het vlieggedrag van vogels door drones te laten nabootsen, Eiben voegde daar evolutie aan toe. "Ik kan een kudde drones aan evolutie onderwerpen. Zoals vogels evolutionair leerden vliegen, doen deze drones dat nu ook. Wat in de natuur werkt, werkt kunstmatig ook."



Pakketbezorging

Eiben ziet drie belangrijke toepassingen van drones die 'dit kunstje' kunnen. Ze kunnen ingezet worden bij zoekacties, waarbij een klein terrein in korte tijd doorzocht moet worden. Ook kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden om natuurgebieden te monitoren. Daar zouden ze zelfs tussen bomen door kunnen vliegen, omdat ze obstakels kunnen ontwijken.



Een derde toepassing is pakketlevering. "Als de techniek goedkoop genoeg wordt, is dit de toekomst van het bezorgen van pakketjes met drones die lantaarnpalen, schoorstenen, flats en elkaar kunnen ontwijken."



Al zal dat nog wel even duren, denkt Eibers: "Ongeveer vijf jaar nadat zelfsturende auto's legaal worden."