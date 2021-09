Amsterdamse ondernemer in Suriname: ‘Als je je kunt aanpassen, is hier veel mogelijk’

De Surinaamse president Chan Santokhi tijdens zijn werkbezoek aan Nederland, eerder deze maand. Beeld ANP

Tartelettes, eclairs, soesjes, truffels en macarons: ze zijn tegenwoordig vers in Suriname verkrijgbaar dankzij Tirzah Monsanto, die vijf jaar geleden Amsterdam verruilde voor Paramaribo om een eigen patisserie te beginnen. “Ik ben geboren en getogen in Suriname, dus de stap was niet vreselijk groot. Vrienden en familie vroegen me wel bezorgd: waar begin je aan? De omstandigheden zijn niet gemakkelijk in Suriname. Maar ik geloofde in mijn plan en was vastbesloten om er het beste van te maken.”

Anno 2021 is dat nog steeds het motto, vertelt de 35-jarige patissier. “Het is vanwege corona nog verboden grote feesten te geven, waardoor ik geen catering kan doen. Als de maatregelen worden ­versoepeld, komt dat ook wel weer.” Optimisme is volgens Monsanto een vereiste voor ondernemers in Suriname. “In Nederland is alles goed geregeld. Hier willen de omstandigheden nogal eens veranderen. Dat vraagt om aanpassingsvermogen. Als je dat hebt, is hier veel mogelijk.”

Momentum

Het avontuur van Monsanto past naadloos in de oproep die president Chan Santokhi van Suriname eerder deze maand tijdens een werkbezoek aan Nederland deed. Hij deed een beroep op de Surinaamse gemeenschap mee te helpen aan de opbouw van het land. Alle hulp is nodig, aldus de president, om van het ontwikkelingsland een ontwikkeld land te maken. Santokhi nodigde gekwalificeerde vakmensen uit om in Suriname te komen werken, en kleine en grote ondernemers om de mogelijkheden van het land te komen verkennen.

Het charmeoffensief van Santokhi is een opvallende breuk met het verleden in de relatie tussen beide landen. Zeker na de politieke en diplomatieke ijstijd die begon met de verkiezing van Desi Bouterse als president en tien jaar duurde. De persoonlijke banden tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname zijn hecht gebleven, maar worden nu ook officieel aangemoedigd door de staatshoofden. “Er is sprake van een momentum,” zegt Kathleen Ferrier over de relatie tussen Nederland en Suriname. “Daar moeten we gebruik van maken.”

Vertrouwen herstellen

Oud-politica Ferrier is de dochter van Johan Ferrier, de eerste president van Suriname, en sinds vorige week de voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland, een nieuwe organisatie die de samenwerking tussen Surinamers in beide landen moet bevorderen. “Tijdens zijn bezoek heeft de president duidelijk gemaakt dat hij het land wil opbouwen met een miljoen Surinamers,” aldus Ferrier. “De helft daarvan woont in Suriname, de andere helft in landen als Mexico, Brazilië, Costa Rica, het Caribisch gebied en de Verenigde Staten. Maar de grootste gemeenschap woont hier in Nederland.”

De behoefte iets te doen voor Suriname is groot, heeft Ferrier gemerkt. “We worden overspoeld met plannen en voorstellen. Van Surinamers, maar ook van Nederlanders die tijdens een bezoek aan Suriname verliefd zijn geworden op het land. Die mensen moeten nog even geduld hebben. We zijn nog druk bezig met het opzetten van een structuur en het opbouwen van netwerken. Dat gebeurt in samenspraak met onze counterpart in Suriname. Daar moet worden bepaald waar behoefte aan is, en wat wij hier kunnen doen.”

Dat laatste is belangrijk, want in Suriname wordt sinds de onafhankelijkheid van 1975 ook met enig wantrouwen gekeken naar de bemoeizucht van de landgenoten overzee. “Ik kan me dat heel goed voorstellen,” zegt Ferrier. “Ik heb in Chili gewoond toen na het einde van de dictatuur veel gevluchte Chilenen uit het buitenland naar huis terugkeerden. Onder de Chilenen die waren gebleven was de stemming ook: wij hebben het land draaiende gehouden onder moeilijke omstandigheden. En nu komen jullie ons vertellen hoe we het moeten doen.”

Een van de opdrachten voor het Diaspora Instituut is dan ook het herstel van het vertrouwen tussen de gemeenschappen. “De wens uit Suriname is leidend,” herhaalt Ferrier. In overleg met de partners is bijvoorbeeld besloten te beginnen met het sturen van pakketten met levensmiddelen. Geen levensmiddelen uit Nederland, zoals in de moeilijke jaren gebruikelijk was, maar olie, pindakaas, rijst, groenten en fruit uit Suriname, om familie en vrienden te ondersteunen en meteen de lokale economie te stimuleren.

Ferrier: “Het is een pilot, dus we moeten kijken hoe het uitpakt. Maar in zijn eenvoud kan het een effectief instrument zijn om Suriname verder te helpen. Mensen kunnen straks bij ons op de website een pakket bestellen en op de gewenste datum laten bezorgen op een adres in Suriname. Daar kunnen allerlei ondernemers op aanhaken. We hebben het nu nog over levensmiddelen, maar er worden in Suriname ook prachtige tassen en sieraden gemaakt door kleine vrouwencollectieven.”