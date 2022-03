Amsterdamse Noura O. veroordeeld tot 3,5 jaar en tbs voor rol bij dood Omar Essalih

Rechtbanktekening met (van links naar rechts) Nora O., advocaat Guy Weski, de Officier van Justitie en Ismael el B. Beeld Aloys Oosterwijk/Hollandse Hoogte

Omar Essalih werd in de nacht van 2 op 3 mei 2020 doodgeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneokade. Hij werd driemaal in zijn gezicht geraakt. Een vierde kogel in zijn romp werd hem fataal. Slachtoffer Essalih, bijgenaamd ‘Centjes’, was een bekende in het criminele circuit. Hij vreesde een aanslag en stond volgens familieleden op een dodenlijst, waar de politie hem voor had gewaarschuwd.

Hoewel het Openbaar Ministerie sprak over een ‘professioneel en zakelijk uitgevoerde moord’ achtte de rechtbank niet bewezen dat er sprake was van een vooropgezet plan.

Hoofdverdachte Ismael el B. werd in december vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn rol bij de dood van Essalih. Volgens hem was er ruzie ontstaan in een auto waarin hij, samen met Omar Essalih en Noura O., onderweg was naar een woningoverval. Het mondde uit in een handgemeen, dat vervolgens op straat werd voortgezet. Daar zou Ismael el B. hem hebben neergeschoten.

Stoornissen

Voor Noura O. oordeelde de rechtbank, in een tussenvonnis, dat de reclassering een nader ‘maatregelenrapport’ moest leveren, waarin wordt geadviseerd wat er gedaan moet worden tegen de stoornissen van het Amsterdamse ex-voetbaltalent. Ze kampt met borderline en antisociale trekken en raakte in 2020 in korte tijd betrokken bij drie strafzaken.

Een van die zaken was de schietpartij waarbij Omar Essalih werd doodgeschoten. Na afloop hielp O. mee bij het wegmaken van sporen en ze vluchtte samen met El B. op een scooter. Volgens het Openbaar Ministerie had O. zich daarbij schuldig gemaakt aan het medeplegen van moord. Justitie eiste 16 jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

Volgens de rechtbank is O. medeplichtig aan doodslag. Ze moet 3,5 jaar de gevangenis is. Daarnaast is O. veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat ze zich laat behandelen voor haar stoornissen.